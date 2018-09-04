Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3%

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник ростом цен blue chips на фоне дорожающей нефти и подъема индексов в Китае; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,3%, при этом лидерами роста выступают "префы" "Транснефти".

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2352,65 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1087,85 пункта (+0,3%), рублевые цены большинства основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1%.

Доллар подорожал до 68,34 руб. (+0,22 рубля).

Повысились рублевые акции "Транснефти" (+2,1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,9%), "Мечела" (+0,5% и +0,6% "префы"), "НОВАТЭКа" (+0,6%), ПАО "Полюс" (+0,6%), "АЛРОСА" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,5%), "Татнефти" (+0,5%), "Роснефти" (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (+0,4% и +0,5% "префы").

Просели бумаги "Россетей" (-0,4%), "Башнефти" (-0,1%).

Зарубежные рынки

Во вторник в Азии отмечается разнополярная динамика индексов (Япония снизилась на 0,1%, Китай вырос на 1,3%) на фоне сохраняющихся рисков эскалации внешнеторговых конфликтов и пессимизма по поводу Турции и Аргентины, однако плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,3%).

Нефть дорожает на опасениях перебоев поставок из-за тропического шторма "Гордон" в США. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $78,26 за баррель (+0,1% и +0,7% накануне), октябрьская цена WTI - $70,29 за баррель (+0,7% к уровню пятницы).