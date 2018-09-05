Экономика

Toyota отзовет более миллиона автомобилей из-за риска возгорания двигателей

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Японский автопроизводитель Toyota Motor отзывает более 1 млн автомобилей по всему миру для устранения дефекта электрооборудования, из-за которого возникает риск возгорания двигателей.

Отзыв затрагивает машины 2016-2018 годов выпуска, включая модели Prius, подключаемые гибридные автомобили Prius Prime, а также газоэлектрические гибриды C-HR.

В США Toyota отзывает 192 тыс. автомобилей Prius и Prius Prime, модель C-HR с газоэлектрическим двигателем в Штаты не поставляется, пишет газета The Wall Street Journal.

Основная часть отзываемых автомобилей приходится на долю Японии.

Проблема заключается в возможности быстрого износа проводов, используемых для подсоединения гибридного двигателя, что может вызвать короткое замыкание и, как следствие, возгорание двигателя, отмечают в компании.

В сентябре в Японии был зафиксирован случай возгорания автомобиля компании из-за этого дефекта, сообщил представитель Toyota. Никто не пострадал в результате этого инцидента, отметил он.

Компания намерена оповестить об отзыве автомобилей всех американских пользователей в конце сентября.

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