Евро превысил 80 рублей впервые с 11 апреля

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Доллар США и евро резко ускорили рост на "Московской бирже" после начала американской сессии в четверг днем: курс евро превысил 80 руб./EUR1 впервые с 11 апреля нынешнего года, доллар достиг 69,11 руб./$1 впервые с апреля 2016 года.

Курс доллара в 16:16 по Москве составил 69,11 руб./$1, прибавив 85,75 копейки к уровню закрытия предыдущего дня. При этом евро торговался на отметке 80,39 руб./EUR1 - плюс 1,03 рубля к уровню предыдущего закрытия.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль резко ускорил падение, наблюдавшееся в первой половине дня, после того, как на рынок вышли участники американской сессии. Игроки активизировали распродажи рублевых активов на фоне продолжающихся слушаний в Конгрессе США, посвященных теме возможного вмешательства России в американские выборы и рисков введения новых антироссийских санкций, связанных как с этой, так и с другими темами, например, с "делом Скрипалей".