Нефть Brent подорожала до $77,3 за баррель

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе азиатских торгов в понедельник, их рост поддерживают ожидания, что Иран сократит поставки нефти, тогда как мировой спрос на нее продолжит уверенно расти.

Цена ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures утром 10 сентября повысилась на 44 цента (0,57%) - до $77,27 за баррель.

Октябрьский контракт на WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал на 41 цент (0,61%) - до $68,16 за баррель.

В прошлую пятницу котировка фьючерса на Brent поднялась на $0,33 (0,4%), до $76,83 за баррель, а WTI опустилась на 2 цента (0,03%), до $67,75 за баррель.

По итогам прошлой недели нефть подешевела впервые за три недели, цена WTI уменьшилась на 2,9%, Brent - на 1%.

Нефть WTI дешевела восемь из последних 10 недель, Brent - семь. Однако существенного снижения цен по сравнению с пиковыми уровнями текущего года не произошло, хотя начало осени обычно не способствует нефтяному ралли.

Как сообщила в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 2 единицы - до 860.

На этой неделе будут обнародованы сразу три важных обзора нефтяного рынка: во вторник - ежемесячный прогноз Управления по информации в области энергетики (EIA) министерства энергетики США, в среду - доклад Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), в четверг - Международного энергетического агентства (МЭА).