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Aston Martin назначила нового главу совета директоров перед IPO

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Британский производитель престижных спортивных автомобилей Aston Martin Lagonda в понедельник подтвердил намерение провести первичное размещение акций на Лондонской фондовой бирже (LSE) и уточнил структуру сделки.

Как говорится в документах для LSE, в состав совета директоров войдут шесть независимых членов, включая Пенни Хьюс, которая возглавит этот орган. Хьюз обладает опытом работы в советах директоров целого ряда компаний из списка FTSE 100, в том числе Royal Bank of Scotland, Vodafone и Wm Morrison, а также в Coca-Cola.

На данный момент все члены совета директоров Aston Martin - мужчины, однако трое из шести новых директоров будут женщинами, что приблизит автопроизводителя к выполнению новых правил для британских публичных компаний - к 2020 году женщины должны составлять не менее трети членов совета директоров.

Aston Martin Lagonda теперь является материнской компанией группы, поэтому заявка подана на включение ее обыкновенных акций в премиальный сегмент LSE и проведение торгов на основной площадке.

Листинг Aston Martin ожидается в октябре, free float составит не менее 25%, объявила компания в понедельник.

Ранее сообщалось, что в ходе IPO могут быть проданы акции на сумму до 1 млрд фунтов (почти $1,3 млрд), а сама компания может быть оценена в 5 млрд фунтов. При такой капитализации основные стоимостные коэффициенты Aston Martin будут сопоставимы с Ferrari, которая вышла на открытый рынок в 2015 году. Кроме того, такой уровень капитализации может обеспечить Aston Martin место в главном фондовом индексе Великобритании - FTSE 100 - после очередного пересмотра в декабре.

Германский автопроизводитель Daimler AG, которому принадлежит бренд Mercedes-Benz, останется миноритарным акционером Aston Martin, конвертировав свою долю участия (4,9% акций без права голоса) в обыкновенные акции в ходе IPO. В течение 12 месяцев после листинга Daimler не будет пытаться продавать эти акции.

Aston Martin также сообщила, что планирует продать от 6,2 тыс. до 6,4 тыс. автомобилей в 2018 году и повысить рентабельность до 23%. В 2020 году производство автомобилей, как ожидается, вырастет до 9,8 тыс.

Диапазон цены акций перед IPO будет объявлен 20 сентября, при этом Aston Martin ожидает итогового прайсинга в начале октября.

Совместными глобальными координаторами размещения являются Deutsche Bank AG, Goldman Sachs International и J.P. Morgan Securities Plc.

Aston Martin была основана в 1913 году. Компания получила известность в том числе благодаря участию ее автомобилей в фильмах о спецагенте Джеймсе Бонде.

В 1994-2007 годах Aston Martin принадлежала Ford Motor Co., а в настоящее время компанией владеет консорциум инвесторов, включая кувейтские инвесткомпании, а также итальянскую InvestIndustrial.

Aston Martin семь раз за время своего существования объявляла о банкротстве, но каждый раз восстанавливалась и возвращалась к прибыли. На этот раз восстановление проходит под руководством бывшего топ-менеджера Nissan Энди Палмера. В I полугодии компания увеличила прибыль до рекорда - 20,8 млн фунтов, тогда как выручка повысилась на 8%, до 449,9 млн фунтов.

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