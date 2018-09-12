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Экономика

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,5%

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду ростом цен blue chips на фоне подъема индексов в США и выросшей нефти, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,2-0,5% на фоне ослабления рубля.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2338,98 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1061,58 пункта (+0,5%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1%.

Доллар подорожал до 69,68 руб./$1 (+0,27 рубля).

Повысились в цене рублевые акции "Мечела" (+1%), "Газпром нефти" (+0,9%), АФК "Система" (+0,8%), "РусАла" (+0,7%), "НОВАТЭКа" (+0,7%), "Россетей" (+0,6%), "ФСК ЕЭС" (+0,4%), ВТБ (+0,4%)ю

Просели бумаги "Новолипецкого металлургического комбината" (-0,3%), ПАО "Полюс" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,2% и -0,2% "префы").

Индексы в США накануне выросли на бумагах технологических компаний, однако инвесторы по-прежнему встревожены торговыми спорами США с Китаем и другими странами, пишет The Wall Street Journal. Кроме того, рынок ждет повышения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) на следующей неделе. Вероятность этого шага, по мнению трейдеров, близка к 100%.

Китай планирует на следующей неделе обратиться во Всемирную торговую организацию (ВТО) за разрешением ввести санкции в отношении США за несоблюдение решения ВТО в споре от 2013 года. Тогда решение было принято по итогам разбирательства, касавшегося пошлин на широкий ряд импортируемых из Китая товаров на общую сумму $8,4 млрд - американский метод подсчета пошлин был признан незаконным. С тех пор президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о возможности выхода Штатов из ВТО.

Вместе с тем, Вашингтон по-прежнему намерен обложить пошлинами по ставке до 25% практически весь объем американского импорта из КНР.

Между тем, по словам президента США Трампа, переговоры с Канадой о торговле "продвигаются очень хорошо".

Традиционно сентябрь - слабый месяц на американском рынке акций, поскольку ряд крупных компаний завершает финансовый год в течение сентября. На этот раз ситуация усугубляется геополитическими проблемами и ожиданиями, что Федрезерв может повысить процентные ставки.

Тем временем, в среду в Азии преобладает снижение индексов (Япония снизилась на 0,3%, Китай теряет 0,8%) на внешнеторговых рисках, стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 топчется на месте).

Нефть в среду продолжает подъем, подогретый опасениями разрушений от урагана "Флоренс" и сигналами сокращения запасов топлива в США. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК в среду составила $79,26 за баррель (+0,3% и +2,2% накануне), октябрьская цена WTI - $69,79 за баррель (+0,8% и +2,5% во вторник).

Как сообщают СМИ со ссылкой на отчет Американского института нефти (API), запасы нефти в США рухнули на прошлой неделе на 8,64 млн баррелей, рекордными темпами с июля. Официальные данные министерства энергетики США будут обнародованы в среду в 17:30 МСК, и опрошенные Bloomberg эксперты ожидают, что они укажут на снижение запасов нефти на 2 млн баррелей.

Накануне Минэнерго понизило прогноз добычи в Штатах на 2018 год до в среднем 10,66 млн баррелей в сутки с ожидавшихся ранее 10,68 млн б/с. Прогноз на 2019 год ухудшен до 11,5 млн б/с с 11,7 млн б/с.

Также участники рынка следят за ураганом "Флоренс", приближающимся к побережью Северной Каролины. Пока он находится более чем в 1 тыс. км от берега и может достичь его вечером в четверг или утром в пятницу. С побережья эвакуированы около 1 млн человек, в регионе ожидается до 75 см осадков и повышенная угроза наводнений. "Флоренс" остается ураганом 4-й категории по шкале Саффира-Симпсона, максимальная скорость ветра составляет порядка 140 миль в час (почти 63 м/с).

Непогода, скорее всего, не затронет нефтедобывающие платформы в Мексиканском заливе и нефтеперерабатывающие заводы в Луизиане, однако может повредить трубопровод Colonial, по которому бензин и дизельное топливо поставляется из Хьюстона в Нью-Йорк, что грозит перебоями поставок топлива.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, ситуация на внешних рынках утром в среду неоднозначная. Азиатские рынки продолжают находиться в тревожных ожиданиях новых событий торговой войны. Нефть существенно подорожала, что усиливает поддержку отечественному нефтегазовому сектору. Впрочем, если РФ и КНР договорятся о новом "западном" маршруте, то "Газпрому" предстоит продлить период высоких инвестиционных расходов до 2021-2022 годов. Сырьевые валюты немного ослабли против доллара США, что также может спровоцировать схожую реакцию в рубле, тем более что Минфин в очередной раз отказался от проведения аукционов ОФЗ.

Как отмечает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский, индексы в США продолжают восстанавливаться в направлении исторических максимумов (индекс S&P 500 вновь тяготеет к зоне 2900-2920 пунктов), в то время как развивающиеся рынки остаются под давлением - с начала недели индекс MSCI EM потерял 1,9% при росте MSCI World на 0,5%. Ожидания введения США масштабных импортных пошлин на китайские товары, с перспективами эскалации "торговой войны" между ведущими экономиками, продолжает оказывать основное влияние именно на развивающиеся рынки.

Китайские власти планируют запросить в ВТО право ввести экономические санкции против США из-за несоблюдения решений антидемпингового дела (речь идет о импортных пошлинах на сумму $7,04 млрд в год).

Новостной фон для российских инвесторов в среду может быть насыщенным. Состоится очередной раунд слушаний в профильных комитетах Сената США по вопросам ужесточения санкционного давления на РФ (на двух предыдущих мероприятиях большинство выступающих были жестко настроены в отношении санкций на новый госдолг, но в целом, скорее, не поддерживали предложения ввести жесткие санкции в отношении наиболее крупных госбанков РФ).

Помимо этого, ситуация в Сирии остается напряженной - накануне российский центр по примирению враждующих сторон заявил о том, что получил информацию о "начале съемки постановочной провокации с применением сирийской армией химоружия". Накануне советник президента США Дж.Болтон заявил, что в случае применения войсками Сирии химоружия ответ США и их союзников "будет намного сильнее", нежели в прошлом (США в апреле 2017 года и апреле 2018 года в ответ на предполагаемые химатаки уже осуществляли ракетные удары), отмечает эксперт.

Ралли нефтяных котировок и ослабление давления на ЕМ может способствовать развитию роста индекса МосБиржи, с перспективой выхода выше 2350 пунктов. При этом новостные риски для рынка сохраняются (сирийская проблема и обсуждение в Сенате США законопроектов, ужесточающих санкции к РФ), считает М.Поддубский.

Аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что в первой половине дня рынок акций РФ попытается подрасти, отыграв позитивное закрытие Америки и цены на нефть, которые вплотную подошли к $80 за баррель. Однако для уверенного пробоя отметки 2350 пунктов по индексу МосБиржи понадобятся новые драйверы, которых на горизонте пока не видно.

Рубль укрепляется, поддерживаемый позитивными высказываниями российских чиновников с Восточного экономического форума. Впрочем, следует проявлять осторожность, поскольку российская валюта приблизилась к первой цели коррекции - отметке 69 руб./$1. Если рубль здесь остановится и появится новая порция санкционного негатива, доллар легко уйдет в район 73 руб./$1. Но ближайшие перспективы "россиянина" могут определиться в пятницу: если ЦБ РФ поднимет ставку и покажет, что не готов к дальнейшей девальвации рубля, это станет мощным сигналом для финансовых трейдеров поубавить пессимизма в отношении отечественной валюты, считает аналитик.

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Теги: МосБиржа, РТС
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