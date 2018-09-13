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Экономика

Tesla покинул третий за неделю топ-менеджер

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Еще один высокопоставленный сотрудник Tesla покидает компанию. Как сообщает Bloomberg, из корпорации уходит вице-президент Tesla по международным финансам Джастин Маканир.

Пока официально об очередном уходе топ-менеджера не объявлено, но по информации источников, последним рабочим днем Маканира станет 7 октября.

Это уже не первая отставка в Tesla за последние семь дней: ранее стало известно об уходе главного бухгалтера американской автомобилестроительной компании Дэйва Мортона, а также о том, что глава кадрового отдела Tesla Габриэле Толедано не планирует возвращаться из отпуска.

В марте компанию покинула вице-президент по финансам Сьюзан Репо.

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Теги: Tesla

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