Tesla покинул пятый топ-менеджер за месяц

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Уже пятый руководитель высшего звена менее чем за месяц покидает Tesla - из корпорации уходит вице-президент по международным закупкам и поставкам Лиам О'Коннор, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Tesla переманила О'Коннора из Apple в марте 2015 года.

Ранее в сентябре из Tesla ушли главный бухгалтер Дейв Мортон, глава кадрового отдела Габриэль Толедано и вице-президент по международным финансам Джастин Маканир. В конце августа от дальнейшей работы в компании отказалась вице-президент по коммуникациям Сара О'Брайен.

В марте компанию покинула вице-президент по финансам Сьюзан Репо.

Инвесторы встревожены "бегством топ-менеджеров" из Tesla, тем более что по времени оно совпало с участившимися экстравагантными выходками главы компании Илона Маска. Компания остается убыточной.

Кроме того, работой Tesla заинтересовались министерство юстиции США и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC). Маск 7 августа написал в своем твиттере, что собирается выкупить Tesla по цене $420 за акцию. При этом он добавил, что "финансирование обеспечено". Через 17 дней после скандального заявления Маск отказался от этих планов.

Несмотря на это, акции Tesla подешевели всего на 4,2% в этом году, поскольку аналитики долгое время считали, что у производителя электромобилей нет достаточно привлекательной альтернативы.