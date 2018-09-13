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Апелляционный суд в Швеции отменил приостановку решения арбитража по делу "Газпрома"

Есть обновление от 21:20

"Газпром" в феврале обязали выплатить "Нафтогазу Украины" $2,6 млрд за недопоставку газа для транзита

Апелляционный суд в Швеции отменил приостановку решения арбитража по делу "Газпрома"
Фото: panthermedia/vostock-photo

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Апелляционный суд в Швеции отменил временное приостановление решения арбитража, согласно которому российский "Газпром" должен НАК "Нафтогаз Украины" $2,6 млрд, сообщил главный коммерческий директор НАК Юрий Витренко.

"Апелляционный суд в Швеции рассмотрел наши аргументы и отменил свое решение о временном приостановлении принудительного исполнения в Швеции решения арбитража, по которому "Газпром" должен нам заплатить уже более $2,6 млрд", - написал он на своей странице в фейсбуке.

"Мы еще раз доказали всем, что "Газпром" должен безотлагательно выполнить решение арбитража. Ну, а пока мы продолжаем принудительное исполнение по всем странам", - добавил Витренко.

Решения шведского арбитража

28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж принял окончательное решение по спору между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины.

Суд обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд. "Газпром" ранее обжаловал также решение суда о контракте на поставку газа.

Два арбитражных спора "Газпрома" с "Нафтогазом" длились в Стокгольмском арбитраже больше трех лет: суд о долгах за газ - с июня 2014 года по декабрь 2017 года, по контракту на транзит - с октября 2014 года по февраль 2018 года.

В марте 2018 года глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что российская компания решила расторгнуть контракты с "Нафтогазом", чтобы не платить новые штрафы за 2018 и 2019 годы.

В конце мая - начале июня "Нафтогаз Украины" сообщил, что предпринимает на территории Швейцарии и Нидерландов действия по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража по разбирательству по транзитному контракту. "Газпром" подал в швейцарский суд заявление, направленное на предоставление компании полного доступа к материалам дела и последующее обжалование действий судебных приставов.

Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) 13 июня вынес приказ о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины. 28 июня Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) решил оставить в силе свой приказ от 13 июня 2018 года о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража.

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Теги: Швеция, Газпром, Нафтогаз Украины

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