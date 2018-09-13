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Английский суд отменил приказ об аресте активов "Газпрома" в Англии и Уэльсе

Арест активов в британской юрисдикции наиболее чувствителен для "Газпрома"

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Английский суд в четверг отменил приказ от 18 июня 2018 года об аресте активов "Газпрома" на территории Англии и Уэльса, сообщает управление информации "Газпрома".

НАК "Нафтогаз Украины" пытается взыскать в международных судах с "Газпрома" $2,6 млрд по итогам решений Стокгольмского арбитража. "Газпром" эти решения обжалует, но украинская сторона не хочет дожидаться рассмотрения апелляции.

Арест активов в британской юрисдикции наиболее чувствителен для "Газпрома", так как ограничивает его доступ к мировому финансовому рынку, ставя сделки по привлечению средств посредством еврооблигаций или клубных кредитов под угрозу заморозки по искам "Нафтогаза". В июне "Газпрому" пришлось отменить сделку по размещению евробондов в фунтах. Свои последние сделки на рынке двухсторонних кредитов монополия также предпочитает не делать достоянием общественности.

Начальник финансово-экономического департамента "Газпрома" Александр Иванников ранее комментировал: "Мы видим некоторое увеличение рисков на money market, связанных с трансфером денежных средств на территории Великобритании. Мы взяли паузу в отношении каких-то инструментов, чтобы обсудить этот вопрос с юристами, чтобы полностью исключить какие-либо риски в отношении наших средств, которые могли бы быть арестованы на территории Великобритании".

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Как говорится в сообщении "Газпрома", условием отмены приказа стало принятое "Газпромом" обязательство не отчуждать акции Nord Stream AG до окончания слушаний в английском суде по делу о признании и приведении в исполнение решения Стокгольмского арбитража по делу о транзите от 28 февраля 2018 года. Слушания предварительно назначены на февраль 2019 года.

В то же время в четверг шведский суд удовлетворил просьбу "Нафтогаза Украины" об отмене приказа о приостановке исполнения решения Стокгольмского арбитража. "Газпром" намерен добиваться пересмотра этого решения, подтвердил "Газпром" более ранее заявление "Нафтогаза".

"Газпром" продолжит защищать свои права всеми доступными средствами в рамках применимого законодательства", - заверяют в российской компании.

28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж принял окончательное решение по спору между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины. "Газпром" подал в суд заявление о полной отмене арбитражного решения. 13 июня 2018 года шведский суд удовлетворил ходатайство "Газпрома" о приостановке исполнения решения Стокгольмского арбитража, которая действовала до сегодняшнего дня.

Приказ об аресте активов "Газпрома" на территории Англии и Уэльса был принят Высоким судом Англии и Уэльса 18 июня 2018 года по просьбе "Нафтогаза Украины" в связи с принудительным исполнением решения Стокгольмского арбитража по спору о транзите газа от 28 февраля 2018 года.

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Теги: Газпром, Великобритания

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