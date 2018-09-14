ЦБ РФ опубликовал график заседаний совета директоров по ключевой ставке на 2019 год

В Лондоне отмечают, что аресты имущества неустановленного происхождения уже вселили страх в переехавших в страну россиян Подробнее

Великобритания усилит борьбу с поступающими из России "грязными" деньгами

По словам Набиуллиной, ситуация не несет рисков для макроэкономической стабильности Подробнее

ЦБ РФ повысил прогноз по оттоку капитала в 2018 году с $30 млрд до $55 млрд

Набиуллина также заявила, что не видит рисков в отношении валютных депозитов населения Подробнее

ЦБ заявил об отсутствии планов конвертации валютных вкладов в рублевые

ЦБ РФ в пятницу повысил ключевую ставку впервые с конца 2014 года Подробнее

Ставка отправилась в путь за удаляющимся таргетом

14 сентября 13:36

Банк России неожиданно повысил ключевую ставку до 7,5%

Предыдущее повышение произошло в конце 2014 года, когда ради спасения рубля ключевую ставку экстренно подняли сразу на 6,5 процентного пункта – до 17% Подробнее

14 сентября 12:59

Суд отправил на новое рассмотрение иск РФ к Украине о госдолге

Это отсрочит возможность взыскания в пользу Москвы задолженности по евробондам на $3 млрд Подробнее

14 сентября 07:55

Глава "Натали Турс" нашел инвестора и "начинает бизнес с нуля"

Компания прекратила работу в начале сентября Подробнее

13 сентября 19:11

Апелляционный суд в Швеции отменил приостановку решения арбитража по делу "Газпрома"

"Газпром" в феврале обязали выплатить "Нафтогазу Украины" $2,6 млрд за недопоставку газа для транзита Подробнее

12 сентября 18:00

Цена нефти Brent превысила $80 за баррель впервые с мая

Стоимость растет на данных о том, что запасы нефти в США рухнули на прошлой неделе на 8,64 млн баррелей, рекордными темпами с июля Подробнее

12 сентября 13:33

Нью-Йорк отобрал у Лондона звание финансовой столицы мира