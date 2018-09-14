Экономика

ЦБ РФ опубликовал график заседаний совета директоров по ключевой ставке на 2019 год

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России в 2019 году планирует провести восемь заседаний по вопросам денежно-кредитной политики.

Согласно опубликованному им графику, заседания состоятся 8 февраля, 22 марта (опорное), 26 апреля, 14 июня (опорное), 26 июля, 6 сентября (опорное), 25 октября и 13 декабря (опорное).

Опорные заседания будут сопровождаться пресс-конференцией председателя Банка России и публикацией доклада о денежно-кредитной политике.

Предполагаемое время публикации пресс-релизов о решении совета директоров Банка России по вопросам денежно-кредитной политики - 13:30 мск.

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Теги: ЦБ

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