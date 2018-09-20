Силуанов посчитал завышенным прогноз ЦБ по инфляции в 2019 году в 5-5,5%

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Правительство считает завышенным прогноз ЦБ по инфляции в 2019 году в 5-5,5%, бюджетная политика выстроена таким образом, чтобы инфляция была в районе 4%, а укрепившийся в последние дни рубль также не даст разогнаться росту цен. Об этом заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов на брифинге в четверг по итогам заседания правительства.

"Прогноз ЦБ (по инфляции на 2019 год в 5-5,5%), на наш взгляд, представляется завышенным", - сказал он, отметив, что правительство ожидает рост цен на уровне 4,3% в 2019 году.

По его словам, "у нас это было и раньше - мы расходились с ЦБ в прогнозах по инфляции, по отдельным параметрам прогноза социально-экономического развития". "Но в целом прогнозы правительства, в том числе и по инфляции, были более близкими к факту", - сказал он.

"Здесь разница в тех предположениях, которые учитывались либо правительственными органами, в данном случае Минэкономразвития, или аналитиками ЦБ", - добавил первый вице-премьер.

"Поэтому мы считаем, что наш основной таргет в области инфляции - это 4% "плюс-минус", - подчеркнул он, отметив, что меры бюджетной политики выстраиваются исходя из этого. Речь идет, по его словам, о сохранении бюджетного профицита на предстоящий период, не ослаблении бюджетного правила, накапливании ресурсов в ФНБ.

"Те же самые действия ЦБ по повышению ключевой ставки - также один из элементов сдерживания инфляционных ожиданий, сдерживания темпов возможного раскручивания инфляции в связи с этапом ослабления рубля", - добавил он.

"Все это повлияло, и мы видим в последние дни, что курс рубля существенно укрепился. Уверен, что и динамика инфляции, которая связана с более или менее крепким рублем, будет идти на спад. Поэтому мы сохраняем приверженность нашему прогнозу - 4,3% в 2019 году. Будем мониторить ситуацию. С ЦБ у нас достаточно инструментов, чтобы воздействовать на показатели инфляции", - сказал Силуанов.