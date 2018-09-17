Журнал Time продан основателю компании Salesforce Бениоффу за $190 млн

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Один из основателей компании Salesforce.com Inc. Марк Бениофф и его супруга Линн договорились о покупке журнала Time у издательского дома Meredith Corp. за $190 млн.

Как говорится в сообщении Meredith, продажа Time будет завершена в течение 30 дней. Сделка не связана с Salesforce, которая разрабатывает системы взаимодействия с клиентами. Бениоффы выступают в ней в качестве частных лиц и не собираются участвовать в текущем управлении работой издания, отмечается в пресс-релизе.

Прошло меньше восьми месяцев с тех пор, как Meredith завершил сделку по приобретению части издательского бизнеса на $2,8 млрд у Time Inc., образованной в результате раздела Time Warner в 2014 году. В марте текущего года Meredith выставил на продажу четыре журнала, приобретенных у Time Inc.: Fortune, Money, Sports Illustrated и Time. Бениоффы не планируют покупать остальные три издания, переговоры об их судьбе продолжаются.

Падение спроса на печатные издания и сокращение объемов размещаемой в них рекламы отрицательно сказалось на журнальном бизнесе. Многие журналы, потеряв традиционные источники выручки, не выдержали перехода к работе исключительно в digital. Тираж Time в I полугодии сократился до 2,3 млн экземпляров с 3 млн за тот же период прошлого года. В то же время аудитория его сайта и других цифровых платформ в июле достигла 31,7 млн человек против 27,4 млн в июле 2015 года, свидетельствуют данные comScore Inc.

Американский журнал Time ("Время") издается с 1923 года, он был первым в мире новостным еженедельником. Тогда его тираж составлял всего 9 тыс. экземпляров. Time также известен благодаря составлению списков наиболее влиятельных людей мира и номинации "Человек года".