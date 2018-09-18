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Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,1%

Есть обновление от 10:27

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник смешанной динамикой цен blue chips на фоне проседающей нефти, укрепления рубля и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок из-за эскалации торговой войны США с Китаем; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,1%, при этом РТС превысил рубеж 1100 пунктов.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2377,05 пунктов (+0,1%, исторический максимум был зафиксирован 10 июля - 2379,31 пункта), индекс РТС - 1100,54 пункта (+0,1%), рублевые цены большинства основных "фишек" на Московской бирже изменились в пределах 1,5%.

Доллар подешевел до 67,89 руб. (-0,17 рубля).

Выросли рублевые акции "РусАла" (+1,5%), АФК "Система" (+0,7%), "АЛРОСА" (+0,6%), "Мечела" (+0,5%), ПАО "Полюс" (+0,5%), "НОВАТЭКа" (+0,5%), Сбербанка (+0,5% и +0,8% "префы"), "Магнита" (+0,4%).

Просели бумаги "Северстали" (-0,4%), "Роснефти" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,2% и -0,3% "префы"), "Россетей" (-0,2%), "Норникеля" (-0,2%).

Зарубежные рынки

В США индексы накануне упали из-за усилившихся опасений относительно торговых споров США и Китая. Уже после закрытия торгов президент США Дональд Трамп поручил торговому представителю Роберту Лайтхайзеру ввести новые пошлины на импортируемые в страну китайские товары стоимостью $200 млрд в год. Ввозные пошлины вступают в силу с 24 сентября на уровне 10%, но в 2019 году могут быть повышены до 25%, если Пекин не пойдет на уступки Вашингтону.

Вместе с тем ранее сообщалось, что КНР намеревается отклонить предложение США о новом раунде торговых переговоров и обдумывает потенциальные ответные меры.

Между тем, во вторник в Азии преобладает позитивная динамика индексов: Япония выросла после выходного дня на 1,4%, Китай прибавляет 1,9% - инвесторы, похоже, проигнорировали новости об эскалации американо-китайской торговой войны. Также плюсуют американские фондовые фьючерсы - контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,03%.

Тем временем, на фоне новых пошлин Трампа снижается нефть. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени во вторник составила $77,75 за баррель (-0,4% и -0,1% накануне), ноябрьская цена WTI - $68,51 за баррель (-0,3% и -0,1% в понедельник).

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