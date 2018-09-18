Рубль вырос к доллару и евро на улучшении настроений на площадках emerging markets

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Доллар США и евро снижаются на Московской бирже во вторник утром; рубль растет к бивалютной корзине на фоне улучшения ситуации на площадках emerging markets и роста курсовой стоимости большинства валют-аналогов.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 67,87-67,95 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 67,93 руб. (-13,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро понизился до 79,42 руб. (-8 копеек). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 11,16 копейки к уровню закрытия понедельника, до 73,1 рубля.

Доллар при этом оказался на 27,08 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 5,55 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов вторника в условиях позитивной динамики большинства валют-аналогов emerging markets. Исключение составляет турецкая лира, дешевеющая на фоне сообщений СМИ о том, что власти Турции планируют создать банк проблемных активов, чтобы защитить банковский сектор. По оценкам аналитиков, доля проблемных кредитов в ближайшее время может вырасти с 3% до 4% от общего объема портфеля. С конца мая сумма таких кредитов увеличилась почти на 20%, превысив $13 млрд к началу сентября.

В ночь на вторник президент США Дональд Трамп поручил торговому представителю Роберту Лайтхайзеру ввести новые пошлины на импортируемые в страну китайские товары стоимостью $200 млрд в год. Ввозные пошлины вступают в силу с 24 сентября на уровне 10%, но в 2019 году могут быть повышены до 25%, если Пекин не пойдет на уступки Вашингтону.

Министр торговли Китая Чжун Шань заявил, что в торговой войне не может быть победителей и сотрудничество между КНР и США является единственно правильным решением торговых споров. "Односторонний подход и протекционизм США влияют на интересы как США, так и Китая", - сказал он. В ходе беседы с представителями иностранных компаний министр также пообещал, что Китай продолжит открывать экономику и совершенствовать условия ведения бизнеса.

Нефтяной рынок стал острее реагировать на торговые споры: цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе азиатских торгов во вторник после того, как президент США Трамп объявил о новых пошлинах в отношении Китая, пишет Dow Jones. Цена ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures утром 18 сентября уменьшилась на 0,4% - до $77,74 за баррель. Ноябрьский контракт на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевел на 0,23% - до $68,52 за баррель.

Последние месяцы нефть, в отличие от других активов, практически игнорировала нарастающую напряженность в торговых отношениях США с другими странами. И аналитики полагают, что реакция на торговые споры будет кратковременной, если они существенным образом не затормозят экономический рост.