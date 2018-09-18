Рост акций "НОВАТЭКа" превысил 3% на новостях о планах сотрудничества с Китаем

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Акции "НОВАТЭКа" утром во вторник выросли более чем на 3% после известий, что компания и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) намерены сотрудничать в развитии рынков газа Китая и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона для увеличения поставок российского сжиженного природного газа.

На Московской бирже акции "НОВАТЭКа" к 10:16 выросли до 1110,1 рубля (+3,4%) - уровень 13 сентября, при объеме торгов 236,6 млн рублей.

В протоколе прошедшей в понедельник в Москве российско-китайской межправкомиссии отмечается: "Стороны отмечают заинтересованность ПАО "НОВАТЭК" и CNPC в совместных инвестициях в развитие китайского рынка потребления газа и рынков третьих стран АТР для увеличения потребления российского СПГ, и приложат усилия для развития данного направления сотрудничества".