Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, утром во вторник обновил исторический максимум и превысил предыдущий экстремум от 10 июля на фоне подъема фондовых площадок в Азии, несмотря на эскалацию торговой войны США с Китаем.

К 10:26 индекс МосБиржи вырос до 2379,83 пункта (+0,26%), далее индикатор впервые превысил отметку 2380 пунктов, рублевые цены большинства основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 4,5%. Предыдущий максимум от 10 июля - 2379,31 пункта.

Доллар утром во вторник подешевел до 67,68 руб. (-0,39 рубля).

В лидерах роста выступают акции "РусАла" (+4,5%), "НОВАТЭКа" (+3,1%), "Распадской" (+1,8%), АФК "Система" (+1,1%), ПАО "Полюс" (+0,9%), "Мечела" (+0,9%).