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Завод "Русала" в Армении начал сокращение мощностей из-за американских санкций

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - АО "РусАл-Арменал" сокращает производственные мощности в Армении в связи с антироссийскими санкциями США, сообщил "Интерфаксу" источник в Ереване.

"Из-за американских санкций фольгопрокатный завод "Арменал" начал сокращение мощностей. Сотрудники переводятся на частичную занятость", - сказал собеседник агентства. "До конца сентября в вынужденный простой будут отправлены 184 работника производственной дирекции, а позднее - других подразделений и служб. Всего на предприятии задействовано 670 специалистов", - пояснил он. По его словам, санкции привели к снижению объемов производства, что может привести к полной остановке завода.

В пресс-службе завода "Арменал" в Ереване "Интерфаксу" заявили, что не комментируют данную информацию.

Завод "Арменал" создан на базе Канакерского алюминиевого завода, является одним из крупнейших промышленных предприятий Армении и единственным производителем алюминиевой фольги на Кавказе и в Центральной Азии. Завод вошел в состав "РусАла" в 2000 году и вместе с предприятиями "Саянал", "Уральская фольга" и "Саянская фольга" образует упаковочный дивизион компании. В 2017 году производство алюминиевой фольги на заводе составило 33,7 тыс. тонн, в 2016 году - порядка 30 тыс. тонн. В основном фольга "Арменала" поставляется в США. Экспорт осуществляется также в Европу и страны Ближнего Востока.

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Теги: РусАл, Армения

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