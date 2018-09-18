Минюст США начал расследование в отношении Tesla из-за заявлений Маска

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Министерство юстиции США начало расследование по факту заявлений главы компании Tesla Илона Маска о возможности выкупа ее акций и вывода с биржи, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Как отмечается, уголовное расследование начато параллельно с гражданским процессом Комиссии по ценным бумагам и биржам, которая проверяет те же заявления Маска, сделанные им в твиттере. Регулятор хочет знать, были ли у главы Tesla основания заявлять о планах выкупить компанию и наличии соответствующего финансирования для этого, а также понять, почему столь важная информация была распространена им через твиттер.

Маск 7 августа написал в своем твиттере, что собирается выкупить Tesla по цене $420 за акцию. При этом он добавил, что "финансирование обеспечено". Через 17 дней после скандального заявления от отказался от этих планов.

В соответствии с законодательством США, компании и их топ-менеджеры не имеют права давать недостоверную информацию относительно значимых корпоративных событий. Маску также грозят проблемы, если регуляторы выяснят, что эти заявления были сделаны им с целью подтолкнуть к росту цену акций Tesla.

Уголовное расследование пока находится на начальной стадии, отмечает Bloomberg. Как и проверка Комиссии по ценным бумагам, оно может занять несколько месяцев.