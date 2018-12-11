Росимущество утвердило докапитализацию Промсвязьбанка на 20 млрд рублей

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Росимущество как единственный акционер Промсвязьбанка утвердило решение о докапитализации банка на 20 млрд рублей, следует из материалов кредитной организации.

Уставный капитал банка вырастет до 75 млрд рублей. Ранее соответствующее решение о докапитализации также одобрил совет директоров Промсвязьбанка.

Как сообщалось, соответствующий объем докапитализации банка в этом году предусмотрен в бюджете дополнительно к ранее одобренному увеличению капитала на 5 млрд рублей.

Размещаться будут 29 690 279 324 560 000 000 000 обыкновенных акций по номинальной стоимости 1/1 484 513 966 228 рублей за штуку.

Во вторник глава банка Петр Фрадков сообщил, что правительство рассматривает возможность докапитализации банка в 2019 году, сумма пока не раскрывается.

ЦБ объявил о санации Промсвязьбанка в декабре 2017 года, банк был передан в Фонд консолидации банковского сектора. Позднее ПСБ перешел в собственность Росимущества. На базе кредитной организации планируется создать банк для обслуживания крупных госконтрактов и гособоронзаказа. Банк может получить от других кредитных организаций на баланс до 1 трлн рублей кредитов, выданных подсанкционным предприятиям из сферы ОПК.

Из-за специфики деятельности банк получил право не раскрывать часть сведений о себе, в частности, данные о составе правления и совета директоров. Известно, что председателем правления ПСБ является Петр Фрадков.

До начала санации банк контролировался Дмитрием и Алексеем Ананьевыми.

Промсвязьбанк по итогам третьего квартала 2018 года занял 8-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".