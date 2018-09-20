Red Wings задумалась о выводе из парка Ту-204

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Red Wings думает о выводе из парка Ту-204 из-за низкой топливной эффективности этих самолетов, сообщил гендиректор авиакомпании Евгений Ключарев.

"Стоит вопрос при нынешней цене керосина экономической целесообразности (использования Ту-204 - ИФ)", - заявил он журналистам.

Сейчас Red Wings оперирует пятью Ту-204, при этом ранее компания жаловалась на проблемы с ресурсом машин. По договору и спецификации ресурс составляет 25 тысяч взлет-посадок, однако "Туполев" подтвердил ресурс только на 8 тысяч циклов, говорил ранее Ключарев. В четверг он сообщил, что "сейчас вопрос ресурса не стоит": он уже был продлен производителем до 10 тыс. взлет-посадок, обсуждается продление до 12 тыс."

Ту-204 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработанный в конце 1980-х - начале 1990-х годов в ОКБ Туполева. Производился с 1990 года на заводе "Авиастар-СП" в Ульяновске, с 1996 года - на КАПО имени Горбунова в Казани.

Кроме Ту-204 в парке Red Wings сейчас восемь узкофюзеляжных А321 и четыре А320.