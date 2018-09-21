Орешкин назвал разовым замедление роста ВВП России в августе

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Замедление годовых темпов роста ВВП РФ в августе до 1% с 1,8% в июле было вызвано разовым фактором в виде падения в сельском хозяйстве, в сентябре темпы роста вырастут и в оставшиеся месяцы до конца года ожидаются на уровне около 2%, сказал журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин в кулуарах Евразийского женского форума.

По его словам, министерство сохраняет прогноз роста ВВП на 2018 год на уровне 1,8%. "В августе был очень серьезный вклад негативный со стороны сельского хозяйства, связанный с урожаем. Но понятно, что это разовый эффект. Он, конечно же, сильно повлиял на цифру в низкую сторону. Уже в ближайшие месяцы этого эффекта негативного не будет", - прокомментировал он низкие темпы в августе.

"В сентябре рост точно будет лучше, чем в августе. Уровень около 2% будет (в оставшиеся месяцы - ИФ) до конца года", - считает министр.

"Мы анализируем целый ряд показателей: энергопотребление, грузооборот, много-много показателей. Сейчас данные хорошо стыкуются. Это означает, что 1,8% прогнозная оценка роста ВВП на 2018 год - она вполне объективна", - сказал Орешкин, комментируя вопрос, возможна ли коррекция прогноза по росту ВВП на год из-за слабого августа.

Темпы роста ВВП РФ в I квартале 2019 года могут опуститься ниже 1% в годовом выражении, но волатильность из-за повышения НДС будет краткосрочной, и рисков вхождения в рецессию нет, сказал Орешкин.

"Я уже говорил, что темпы роста ВВП по итогам первого квартала 2019 года могут опуститься ниже 1% в годовом выражении. Но эффект от перехода от одной ставки НДС к другой ставке НДС и влияние волатильности финансовых рынков на кредитную активность будут краткосрочными и придутся на первый квартал. То есть, эта точка (первый квартал - ИФ) будет самой слабой. Даже в самом негативном сценарии их влияние будет краткосрочным", - сказал министр.

Как сообщалось, по оценке Минэкономразвития, рост ВВП РФ в августе в годовом выражении составил 1% после роста на 1,8% в июле, 1,1% в июне, 2,5% в мае. Годовые темпы роста экономики в августе замедлились до минимальных значений с начала года - до этого минимальный рост фиксировался в январе и июне - на 1,1%. В целом за январь-август 2018 года рост оценивается ведомством на уровне 1,6%.

Минэкономразвития ожидает замедления роста экономики РФ из-за повышения НДС в 2019 году до 1,3% с 1,8% в 2018 году.