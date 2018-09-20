Рост ВВП РФ в августе замедлился до минимального с начала года 1%

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Рост ВВП РФ в августе в годовом выражении, по оценке Минэкономразвития, составил 1% после роста на 1,8% в июле, 1,1% в июне, 2,5% в мае, говорится в докладе министерства "Картина деловой активности".

Годовые темпы роста экономики в августе замедлились до минимальных значений с начала года - до этого минимальный рост фиксировался в январе и июне - на 1,1%. В целом за январь-август 2018 года рост оценивается ведомством на уровне 1,6%.

Столь существенное замедление темпов роста в Минэкономразвития объясняют, в первую очередь, падением в сельском хозяйстве в августе на 10,8% в годовом выражении. "Основной вклад в замедление роста в августе внесло резкое ухудшение годовой динамики сельского хозяйства (минус 10,8% после слабого роста в июне-июле). Снижение выпуска сельскохозяйственной продукции в августе было обусловлено негативной динамикой растениеводства из-за снижения урожайности и сокращения посевных площадей ряда культур по сравнению с 2017 годом", - говорится в обзоре Минэкономразвития.

"Помимо сельского хозяйства, снижение годовых темпов роста в августе продемонстрировали грузооборот транспорта (2,5% после 4,1% в июле) и промышленное производство (2,7% после 3,9 % в июле). В строительстве по-прежнему наблюдается стагнация (минус 0,8 % в августе после минус 0,7 % в июле). Темпы роста оборота розничной торговли в августе незначительно увеличились по сравнению с предыдущим месяцем (2,8% и 2,7% соответственно)", - описывают ситуацию в экономике в министерстве.

"В структуре промышленного производства рост добычи полезных ископаемых в августе продолжил ускоряться, в то время как темпы роста обрабатывающей промышленности снизились", - говорится в докладе.

"Рост обрабатывающей промышленности в августе замедлился до 2,2% по сравнению с 4,6% в июле. По-прежнему высокие темпы роста демонстрировали химическая и пищевая промышленность, деревообработка, производство прочей неметаллической минеральной продукции. Позитивная динамика наблюдается и в машиностроительном комплексе (в августе выпуск увеличился на 10,0% г/г, за период с начала года - на 6,0% г/г). В то же время металлургическая отрасль, динамика которой в последние месяцы демонстрирует повышенную волатильность, в августе снова внесла отрицательный вклад в рост обрабатывающей промышленности", - комментируют динамику в обрабатывающей промышленности в Минэкономразвития.