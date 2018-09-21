Орешкин рассказал о возможностях для российских компаний на фоне спора Китая и США

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Торговая война между США и Китаем приведет к замедлению роста мировой экономики, но открывает возможности для российских производителей занять ниши американских товаров на китайском рынке, сказал журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин в кулуарах Евразийского женского форума.

"Россия - часть глобальной экономики. Напомню, что у нас в прогнозе заложено замедление темпов мирового экономического роста и один из факторов этого - разворачивающиеся торговые войны. Это будет оказывать влияние и на рынки сырья, и у нас в том числе по этой причине заложена такая умеренно-негативная динамика по ценам на нефть", - заявил министр, комментируя вопрос, как последний виток торговой войны между США и Китаем может повлиять на экономику России.

"Это просто усиливает те тренды, о которых мы говорили еще год назад с точки зрения замедления мирового экономического роста. Мы называли две основные причины этого - окончание восстановительного роста в развитых экономиках и торговые войны только усиливают эту историю. Более высокая инфляция в США означает более агрессивную динамику по повышению процентных ставок в США. И мы также говорили о возможных проблемах в экономиках с высокими дефицитами текущих счетов - Турция и так далее. И торговые войны только усиливают те тренды, которые есть", - добавил министр.

"Но при всех негативных эффектах, та ситуация, которая складывается - это большие возможности для развития двусторонних торговых отношений России с Китаем, с Индией и другими странами. У нас товарооборот с Китаем в этом году превысит $120 млрд, и это не предел. Поэтому будем искать те ниши, где Россия может замещать США на китайском рынке", - подчеркнул Орешкин.

"Мы с китайскими партнерами сейчас работаем, внимательно смотрим на те товары, которые подпадают под повышенные пошлины. Для нас это означает, что американских конкурентов в этих нишах не будет, и нам нужно сделать все, что в наших силах, чтобы эти ниши постараться занять", - прокомментировал он вопрос, в каких нишах российские товары на китайском рынке могли бы заменить американские.

В июле США и Китай на взаимной основе обложили дополнительной ввозной пошлиной товары на сумму $34 млрд. Позднее президент США Дональд Трамп, продолжая эскалацию торгового конфликта с КНР, объявил о введении с 24 сентября десятипроцентных пошлин на китайские товары на сумму в $200 млрд и предупредил, что тариф вырастет до 25%, если Пекин не пойдет на уступки Вашингтону. Президент США заявил, что политика Китая в области внешней торговли создает "серьезную угрозу долгосрочному здоровью и процветанию экономики США".

Китайская сторона неоднократно предупреждала Вашингтон, что решительно выступает против торговой войны, предлагая решать проблемы путем диалога и консультаций. В то же время Пекин заявлял, что будет зеркально отвечать на все протекционистские шаги США, ущемляющие как китайские интересы, так и интересы развития мировой торговли, а также наносящие ущерб самим Соединенным Штатам.