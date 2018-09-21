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Экономика

Рынок акций РФ завершил неделю на максимуме индекса МосБиржи

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в пятницу вырос вслед за мировыми фондовыми площадками и на фоне высокой нефти, индекс МосБиржи за счет коррекционного ослабления рубля обновил исторический максимум на закрытие торгов, подскочив в район 2430 пунктов, при этом локомотивом подъема выступили бумаги металлургов и "Газпрома".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2426,8 пункта (+1,1%), индекс РТС - 1149,53 пункта (+0,8%), рублевые цены большинства основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 5,9%.

Доллар подрос до 66,5 руб. (+0,24 рубля).

За неделю индексы МосБиржи и РТС прибавили 2,8-5%, доллар упал на 1,55 рубля.

Лидировали в росте в пятницу "префы" "Башнефти" (+5,9%) и "Сургутнефтегаза" (+3,8%), акции АФК "Система" (+3,6%), "РусАла" (+3,4%), "Норникеля" (+3,1%, до 10,073 тыс. руб. - максимум с февраля 2015г), "Газпрома" (+2,8%), ВТБ (+2,7%), "РусГидро" (+2,1%), "Ростелекома" (+1,9%), "Мобильных телесистем" (+1,8%), "ФСК ЕЭС" (+1,8%), "АЛРОСА" (+1,8%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+1,7%).

Подешевели перегретые на неделе акции "Мечела" (-5,2% и -3,3% "префы"), также просели акции "Башнефти" (-4,4%), "НОВАТЭКа" (-2%), "Сургутнефтегаза" (-1,9%), "Интер РАО" (-1,8%), "Россетей" (-1,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 67,062 млрд рублей (из них 20,961 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 7,599 млрд рублей - на "Газпром" ).

Зарубежные рынки

В пятницу в Азии преобладал подъем индексов вслед за США (Япония выросла на 0,8% на фоне ослабления иены, Китай прибавил 3%), плюсует Европа (DAX, CAC 40, FTSE прибавили 0,8-1,7%) и продолжился подъем в США (индекс S&P 500 вырос на 0,2%).

Для китайского рынка неделя стала самой лучшей за последние два года (Shanghai Composite вырос на 3,5%) благодаря сигналам, что власти КНР намерены поддерживать экономику страны. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на Всемирном экономическом форуме в Тяньцзине пообещал наращивать инвестиции в инфраструктуру и заявил о планах дальнейшего снижения налога на добавленную стоимость и пересмотра системы налоговых вычетов для граждан.

Кроме того, в четверг агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на свои источники, что Китай планирует с октября снизить ввозные пошлины на товары большинства торговых партнеров, чтобы облегчить ситуацию для внутренних потребителей в условиях торговой войны с США.

Тем не менее, торговая политика США и напряженность в их отношениях с Китаем остаются в центре внимания инвесторов. Хотя многие аналитики опасаются, что полномасштабная торговая война между двумя ведущими экономическими державами станет существенным негативным фактором для роста мировой экономики, трейдеры последовательно закрывают глаза на этот риск, переключаясь на позитивные факторы. Многие полагают, что у США и Китая еще есть время на то, чтобы договориться и избежать масштабной торговой войны, пишет Dow Jones.

Нефть в пятницу росла, Brent протестировала рубеж $80 за баррель, после чего начался коррекционный откат. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени в пятницу составила $78,47 за баррель (-0,3% и -0,9% накануне), ноябрьская цена WTI - $70,19 за баррель (-0,2% и -0,6% в четверг).

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Теги: рынок акций

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