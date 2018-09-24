Экономика

Экс-глава "Почты России" Страшнов после 2,5 месяца работы покинул пост CEO "ЕвроХима"

По сообщению компании, Страшнов ушел "по личным причинам"

Экс-глава "Почты России" Страшнов после 2,5 месяца работы покинул пост CEO "ЕвроХима"
Бывший генеральный директор ФГУП "Почта России" Дмитрий Страшнов
Фото: ТАСС, Сергей Савостьянов

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Экс-глава "Почты России" Дмитрий Страшнов покинул пост генерального директора группы "ЕвроХим", проработав в этой должности меньше трех месяцев. Компания сообщила, что Страшнов ушел "по личным причинам".

"ЕвроХим" начинает поиск нового гендиректора. Исполняющим обязанности CEO группы назначен финансовый директор Кузьма Марчук.

Дмитрий Страшнов стал CEO группы "ЕвроХим" с 1 июля. Он сменил на этом посту Дмитрия Стрежнева, который возглавлял компанию с 2004 года.

Страшнов работал в "ЕвроХиме" с ноября 2017 года, когда он был назначен на новую должность операционного директора группы. В 2013-2017 годах он возглавлял "Почту России", до этого был президентом и генеральным директором Tele2 Россия, а еще раньше занимал руководящие позиции в Philips в России.

В июне "ЕвроХим" также покинул финансовый директор Андрей Ильин, который работал в этой должности 10 лет. Новым CFO группы стал Марчук, бывший финансовый директор другой подконтрольной Андрею Мельниченко компании - угольной "СУЭК".

"ЕвроХим" - один из крупнейших в мире производителей минудобрений. Основным акционером "ЕвроХима" является А.Мельниченко, контролирующий через кипрскую AIM Capital SE 90% группы. Еще 10% - у кипрской Midstream Group Limited, бенефициаром которой является Дмитрий Стрежнев.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: ЕвроХим, Дмитрий Страшнов

Новости по теме

Экономика
Экс-глава "Почты России" Страшнов после 2,5 месяца работы покинул пост CEO "ЕвроХима"Экс-глава "Почты России" Страшнов после 2,5 месяца работы покинул пост CEO "ЕвроХима"
По сообщению компании, Страшнов ушел "по личным причинам"Подробнее
 Michael Kors собрался купить Versace за $2 млрдMichael Kors собрался купить Versace за $2 млрд
Ранее компания купила обувной бренд Jimmy Choo и теперь стремится создать в США мультибрендовую модную империюПодробнее
 Нефть Brent впервые с 2014 года выросла до $80,51Нефть Brent впервые с 2014 года выросла до $80,51
Рост цен вызван опасениями дефицита из-за санкций СШАПодробнее
 WSJ сообщила об угрозе американским фермерам со стороны производителей зерна в РФWSJ сообщила об угрозе американским фермерам со стороны производителей зерна в РФ
Издание отмечает, что в США наблюдается самая мощная с 1980-х волна закрытия фермПодробнее
"Транснефть" остановила поставки нефти на НПЗ New Stream"Транснефть" остановила поставки нефти на НПЗ New Stream
По данным "Ъ", группа вовремя не купила нефть из-за возможных финансовых трудностейПодробнее
 США и Китай ввели новые ввозные пошлины на товары друг другаСША и Китай ввели новые ввозные пошлины на товары друг друга
Вашингтгон предлагает начать переговоры по торговым разногласиям, Пекин грозит отказаться от нихПодробнее
 "Газпром" утратил лидерство в рейтинге S&P Global Platts"Газпром" утратил лидерство в рейтинге S&P Global Platts
Первое место заняла американская компания ExxonMobil, большой рывок сделал российский "ЛУКОЙЛ" - с шестого на второе местоПодробнее
 В Минске сообщили о решении с Россией вопроса нефтяных пошлинВ Минске сообщили о решении с Россией вопроса нефтяных пошлин
Президенты двух стран урегулировали вопрос по телефону на следующий день после переговоров в СочиПодробнее
 OFAC продлила разрешения на операции с En+ и "РусАлом" до 12 ноябряOFAC продлила разрешения на операции с En+ и "РусАлом" до 12 ноября
Минфин США изучит новую структуру собственности компанийПодробнее
 Замглавы Минтранса уйдет в отставку и будет петь в группеЗамглавы Минтранса уйдет в отставку и будет петь в группе
Чиновник с молодости увлекается музыкой и успел побывать солистом нескольких коллективов в ПетербургеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 24 сентября6 фото
24 сентября
Фотохроника 24 сентября
Лучшие фото недели10 фото
21 сентября
Лучшие фото недели
Фотохроника 21 сентября6 фото
21 сентября
Фотохроника 21 сентября
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПоставка С-300 Сирии. Что это значитМоскваОтопительный сезон в Москве начнется 25 сентябряВ РоссииКорабли ВМС Украины запрашивали разрешение у РФ при прохождении Керченского проливаВ РоссииПутин объяснил Нетаньяху, зачем Россия поставит Сирии С-300В РоссииКПРФ и ЛДПР создадут коалиционное правительство в трех регионахВ РоссииПолиция подтвердила задержание Навального по административной статье

Два корабля ВМС Украины, вошедшие накануне в Азовское море, прибыли в Мариуполь

МИД РФ после заявления Болтона по С-300 призвал США более трезво подходить к действиям РФ в Сирии

Пресс-служба Нетаньяху прокомментировала его разговор с Путиным на тему С-300

Минобороны РФ представило новые доказательства вины ВВС Израиля в гибели Ил-20

Минобороны РФ представило новые доказательства вины ВВС Израиля в гибели Ил-20Игорь Конашенков подчеркнул, что под угрозой из-за действий F-16 оказались не только военные, но и гражданские самолеты Подробнее

Что произошло за день: воскресенье, 23 сентября

Россия поставит Сирии С-300, коалиционные правительства в нескольких регионах и затяжной дождь в Москве Подробнее

Совладелец "дочки" "Газпрома" арестован за покушение на убийство

Рубль вырос к доллару и евро благодаря нефти и снижению доллара на Forex

Экс-глава "Почты России" Страшнов после 2,5 месяца работы покинул пост CEO "ЕвроХима"

Экс-глава "Почты России" Страшнов после 2,5 месяца работы покинул пост CEO "ЕвроХима"По сообщению компании, Страшнов ушел "по личным причинам" Подробнее

Москва встала в десятибалльных пробках

ФАС предложила альтернативу идее отрезать конкурентов "РМ" Дерипаски от госзакупок

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');