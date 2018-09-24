Экс-глава "Почты России" Страшнов после 2,5 месяца работы покинул пост CEO "ЕвроХима"

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Экс-глава "Почты России" Дмитрий Страшнов покинул пост генерального директора группы "ЕвроХим", проработав в этой должности меньше трех месяцев. Компания сообщила, что Страшнов ушел "по личным причинам".

"ЕвроХим" начинает поиск нового гендиректора. Исполняющим обязанности CEO группы назначен финансовый директор Кузьма Марчук.

Дмитрий Страшнов стал CEO группы "ЕвроХим" с 1 июля. Он сменил на этом посту Дмитрия Стрежнева, который возглавлял компанию с 2004 года.

Страшнов работал в "ЕвроХиме" с ноября 2017 года, когда он был назначен на новую должность операционного директора группы. В 2013-2017 годах он возглавлял "Почту России", до этого был президентом и генеральным директором Tele2 Россия, а еще раньше занимал руководящие позиции в Philips в России.

В июне "ЕвроХим" также покинул финансовый директор Андрей Ильин, который работал в этой должности 10 лет. Новым CFO группы стал Марчук, бывший финансовый директор другой подконтрольной Андрею Мельниченко компании - угольной "СУЭК".

"ЕвроХим" - один из крупнейших в мире производителей минудобрений. Основным акционером "ЕвроХима" является А.Мельниченко, контролирующий через кипрскую AIM Capital SE 90% группы. Еще 10% - у кипрской Midstream Group Limited, бенефициаром которой является Дмитрий Стрежнев.