Начинается процесс акционирования "Почты России"

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - С 1 октября в РФ вступили в силу основные статьи закона об особенностях реорганизации ФГУП "Почта России". Реорганизация предполагает преобразование предприятия в непубличное акционерное общество со стопроцентным госучастием.

С этого момента у "Почты" есть 1 год на проведение всех процедур для перехода в форму АО. Новая структура создается на условиях универсального правопреемства.

Закон также устанавливает трудовые гарантии работникам "Почты России": не допускается сокращение численности сотрудников в связи с реорганизацией, АО обязано соблюдать условия коллективного договора, который действовал на предприятии до реорганизации.

В рамках переходного периода компании предстоит провести инвентаризацию имущества, сформировать органы управления, обеспечить регистрацию выпуска акций АО "Почта России" и реализовать ряд других процедур.

Корпоративная структура будущего акционерного общества предполагает, что ключевыми органами управления будут единственный акционер в лице государства, совет директоров, правление и генеральный директор.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об акционировании "Почты России" 29 июня этого года.

"Почта России" - федеральный почтовый оператор, объединяющий 42 тыс. отделений по всей стране. В компании работает около 350 тыс. сотрудников. Ежегодно "Почта" принимает около 2,5 млрд писем и счетов и обрабатывает порядка 365 млн посылок.

По итогам I полугодия 2018 года "Почта России" обработала 191,3 млн международных почтовых отправлений с товарными вложениями (рост на 30% по сравнению с I полугодием 2017 года).