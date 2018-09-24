Рубль вырос к доллару и евро благодаря нефти и снижению доллара на Forex

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря на фоне скачка цен на нефть и снижению доллара на глобальном рынке.

Курс доллара США составил 65,81 руб. в 19:00 по московскому времени, что на 60,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов (доллар торгуется ниже 66 руб. впервые с 9 августа). Евро при этом стоил 77,47 руб., опустившись на 59,75 копейки. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 60,16 копейки - до 71,05 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растет к доллару и евро в условиях уверенно дорожающей нефти и снижения котировок доллара на Forex из-за усиления торгового противостояния между США и Китаем (на вечерних торгах индекс доллара ICE, оценивающий стоимость американской валюты к корзине шести мировых валют, опустился на 0,12%, до 93,68 пункта).

Определенное позитивное влияние на рубль оказывает подготовка компаний-экспортеров к основным налоговым выплатам сентября позднее на этой неделе (по оценке Reuters, только во вторник, 25 сентября, в бюджет должно быть перечислено порядка 1 трлн рублей по НДС, акцизам и НДПИ), которая способствует тому, что рубль торгуется на максимумах с августа. Отказ ЦБ РФ от покупок до конца года валюты на открытом рынке также положительно действует на котировки нацвалюты.

Курс евро подскочил в паре с долларом на глобальном рынке на заявлениях главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги о прогнозируемом ускорении роста базовой инфляции, так как трейдеры увидели в этом сигнал к тому, что ЕЦБ движется к подъему ставок в следующем году.

Драги, выступая в комитете по вопросам экономической и монетарной политики Европарламента, заявил, что базовая инфляция в еврозоне, вероятно, будет усиливаться в ближайшие месяцы на фоне ожидаемого ускорения темпов роста зарплат. "Годовые темпы роста потребительских цен, вероятно, будут держаться около текущих уровней в ближайшие месяцы и, как ожидается, достигнут 1,7% в каждом из годов вплоть до 2020 года", - отметилДраги.

"Стабильность цен будет обусловлена ожидаемым сокращением вклада неключевых компонентов в общий показатель инфляции, а также довольно значительным усилением базовой инфляции в еврозоне", - заявил глава ЕЦБ. "Темпы согласованного с работодателями увеличения зарплат в еврозоне во втором квартале 2018 года составили 2,2% по сравнению с 1,7% в первом квартале и 1,5% в 2017 году. Это поддерживает нашу уверенность в том, что рост зарплат продолжит ускоряться", - отметил М.Драги.

Согласно прогнозу Европейского Центробанка, базовая инфляция (без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей) достигнет 1,8% в 2020 году. "Инфляция в еврозоне (индекс HICP) в августе текущего года замедлилась до 2% по сравнению с 2,1% в июле. Показатель держится выше уровней начала этого года, что связано со значительным подъемом цен на нефть. Индикатор базовой инфляции повышается более слабыми темпами, чем основной индекс, однако ускоряет рост на фоне усиливающегося ценового давления", - сказал М.Драги.

Он также подтвердил, что ЕЦБ планирует сократить ежемесячный объем выкупа облигаций в рамках программы количественного смягчения (QE) до 15 млрд евро с 30 млрд евро в октябре и завершить ее в декабре текущего года. "Это не означает, что наша политика перестанет быть стимулирующей", - добавил Драги.

Ключевые процентные ставки останутся на текущем уровне как минимум до конца лета 2019 года, и в любом случае до тех пор, пока будет необходимость убедиться в продолжающемся движении инфляции в еврозоне к целевому уровню ЕЦБ (2%), сказал он, повторив тезисы, ранее уже озвученные Центробанком.

В понедельник вступили в силу 10%-ные импортные пошлины США на китайские товары стоимостью $200 млрд в год. Китай ввел аналогичные ответные пошлины на товары американского экспорта объемом $60 млрд в год. При этом Пекин отказался от намечавшегося на эту неделю пятого раунда торговых переговоров с США, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. Визит в столицу США вице-премьера КНР Лю Хэ, запланированный на эту неделю, отменен, отменен и визит китайской делегации среднего уровня, которая планировала посетить Вашингтон еще до приезда делегации во главе с вице-премьером. Ранее Пекин заявлял, что не будет вести какие-либо торговые переговоры под давлением.

Рынки постепенно переключаются в режим ожидания заседания ФРС США, которое состоится 25-26 сентября. Подавляющее большинство участников торгов уверены, что Федрезерв поднимет ставку на 0,25 процентного пункта - до 2-2,25% годовых. Кроме того, они ждут от регулятора комментариев относительно вероятных последствий усиливающихся торговых споров.

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в понедельник на заявлениях ОПЕК+. Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 подорожали на 3,01% и торгуются на уровне $81,17 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени увеличились на 2,4% - до $72,48 за баррель.

В ходе торгов в понедельник цена Brent поднималась до самого высокого уровня с ноября 2014 года - $81,39 за баррель, тем самым превысив предыдущий максимум этого года $80,5 за баррель, зафиксированный в мае.

Как сообщалось, министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ по итогам заседания в минувшие выходные решил придерживаться договоренностей, достигнутых в июне этого года, поскольку рынок на данный момент сбалансирован.

Трейдеры положительно восприняли отсутствие сигналов ОПЕК+ о дополнительном повышении добычи нефти, чтобы компенсировать возможное сокращение поставок из Ирана. Таким образом, мониторинговый комитет не отреагировал и на требования президента США Дональда Трампа предпринять действия, направленные на немедленное снижение нефтяных цен.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что нефтяной рынок на данный момент в достаточной степени обеспечен предложением. Между тем в 2019 году он надеется на соглашение о сокращении нефтедобычи.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" руководитель направления по анализу рынков УК "Ингосстрах-Инвестиции" Валентин Журба, в ходе торгов понедельника рубль продолжает позитивную динамику последних полутора недель и укрепляется к доллару и евро. "После того, как центробанки Турции и России повысили ставки, а также на фоне затухания валютного кризиса в странах с развивающимися экономиками, международные инвесторы в целом продолжают демонстрировать позитивное отношение к валютам ЕМ. В пятницу продолжился отскок наверх бумаг на китайских биржах, поводом к чему послужили спекуляции на предмет грядущего стимулировании со стороны местных властей (в понедельник китайские площадки не работают в связи с праздником). Это позитивно сказывается на котировках всех сырьевых товаров, и основной причиной сегодняшнего укрепления рубля стал сильный рост цен на нефть. В частности, сорт Brent пробил важное техническое сопротивление на уровне $80 за баррель после того, как встреча ОПЕК+ на выходных не привела к решению об увеличении добычи вопреки призывам и угрозам Трампа. Также в качестве причин для роста нацвалюты можно назвать дальнейшее выдавливание с рынка коротких позиций по рублю", - отметил Журба.

"Ключевым событием предстоящей недели станет очередное заседание ФРС. Повышение процентной ставки американским регулятором уже заложено рынками, по сути, как свершившийся факт, поэтому не станет сюрпризом для инвесторов. Однако основное внимание будет приковано к комментариям регулятора и пресс-конференции его главы. В частности, участники рынка будут внимательно следить за риторикой в отношении возможных рисков для американской экономики из-за торговых конфликтов США с основными партнерами. Если в данном контексте инвесторы заметят обеспокоенность в риторике ФРС, не исключено, что повышение ставки будет сопровождаться продажами доллара", - подчеркивает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 25 сентября на 9,03 копейки, до 66,1594 руб./$1, и уменьшил курс евро на 39,09 копейки, до 77,6844 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в понедельник на 34,54 копейки по отношению к пятнице и составил 66,046 руб.. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 50,65 копейки и составил 65,9814 руб.. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 283,731 млн, из которых $859,46 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 424,271 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 41,51 копейки, до 77,6527 руб.. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 упал на 61,28 копейки и составил 77,6539 руб.. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR895,382 млн, из которых EUR588,043 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR307,339 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу снизились в понедельник, за исключением ставки на срок 6 месяцев, которая не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем - 8,11% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 8 базисных пунктов (б.п.) - до 7,44% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок снизилась на 5 б.п. - до 7,62% годовых. В свою очередь, ставка на срок 1 месяц упала на 4 б.п. - до 7,79% годовых, ставка на 3 месяца уменьшилась на 1 б.п. - до 8,06% годовых.