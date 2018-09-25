Рынок акций РФ во вторник обновил максимумы индекса МосБиржи

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник обновил исторические максимумы индекса МосБиржи, бумаг "Роснефти", "ЛУКОЙЛа" и "Газпром нефти" благодаря росту нефти после решения ОПЕК+ не наращивать добычу сырья, также к пикам подошли бумаги "Татнефти".

По итогам торгов индекс МосБиржи вырос до 2444,22 пункта (+0,6%), индекс РТС - до 1169,04 пункта (+0,5%), динамика рублевых цен основных "фишек" на Московской бирже оказалась разнополярной в пределах 4,3% из-за выборочной фиксации прибыли игроками.

Доллар подрос до 65,87 руб. (+0,03 рубля).

Лидерами роста выступили бумаги "Татнефти" (+4,3% и +2,6% "префы"), "Роснефти" (+2,9%, до 460 руб.), "ЛУКОЙЛа" (+2,5%, до 4900 рублей), "Распадской" (+2%), "Россетей" (+1,9%), "Газпром нефти" (+1,6%, до 348,8 рубля - исторический максимум на закрытие торгов), "Транснефти" (+1,5%), "Интер РАО" (+1,5%), "Газпрома" (+1,2%), "Магнита" (+1,1%).

"ЛУКОЙЛ" в рамках программы buyback с 17 по 21 сентября приобрел 685,064 тыс. американских депозитарных расписок (ADR), или 0,08% уставного капитала НК, всего было совершено десять сделок по средней цене $69,75 за бумагу. С начала программы buyback выкуплено 1 млн 75 тыс. 880 ADR, составляющих 0,13% уставного капитала эмитента. Срок действия программы buyback объемом до $3 млрд - с 3 сентября 2018 года по 30 декабря 2022 года.

Подешевели акции АФК "Система" (-2,3%), "Мечела" (-2,3% и -2,1% "префы"), "Аэрофлота" (-2,1%), "РусАла" (-1,8%), Сбербанка (-1,6% и -1,9% "префы"), "АЛРОСА" (-1,1%), ВТБ (-0,7%), "префы" "Россетей" (-6,9%) и "Сургутнефтегаза" (-0,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 41,598 млрд рублей (из них 17,624 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).

Зарубежные рынки

Во вторник в Азии отмечалась смешанная динамика индексов (Япония подросла на 0,3%, но Китай снизился после выходных на 0,9%) на фоне сохраняющихся опасений относительно внешнеторговой политики США и мировой торговли в целом. В понедельник вступили в силу 10%-ные пошлины США на китайские товары стоимостью $200 млрд в год, Китай ввел аналогичные ответные пошлины на товары американского экспорта объемом $60 млрд в год. При этом Пекин отказался от намечавшегося на эту неделю пятого раунда торговых переговоров с США, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Однако в Европе во вторник индексы выросли (CAC 40, FTSE, DAX прибавили 0,1-0,7%) и наметилась коррекция в США (индекс S&P 500 подрос на 0,1%).

Инвесторы ждут итогов заседания Федеральной резервной системы, которое завершится в среду - ожидается, что руководство ЦБ объявит об очередном повышении процентных ставок.

Тем временем, во вторник продолжает дорожать нефть на заявлениях ОПЕК+ о намерениях придерживаться договоренностей, достигнутых в июне этого года, поскольку рынок на данный момент сбалансирован. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени во вторник составила $81,83 за баррель (+0,8% и +3,1% накануне), ноябрьская цена WTI - $72,11 за баррель (+0,04% и +1,8% в понедельник).