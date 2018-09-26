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ФРС повысила прогнозы роста ВВП США на 2018-2019 годы

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) повысила прогноз роста ВВП США на 2018 до 3,1% с ожидавшихся ранее 2,8%.

Прогноз экономического подъема на 2019 год улучшен до 2,5% с 2,4%, прогноз на 2020 год сохранен на уровне 2%.

Согласно новым оценкам Федрезерва, безработица в США в этом году составит 3,7%, а не 3,6%, как ожидалось в июне. Прогнозы безработицы на 2019 и 2020 годы подтверждены на уровне 3,5%.

ФРС также сохранила прогноз роста индекса Personal Consumption Expenditures (PCE Core) на текущий год на уровне 2%, на 2019-2020 гг. - 2,1%.

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