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Комитет Сената США не поддержал частичную отмену санкций против парламентариев РФ

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Большинство членов комитета Сената США по международным делам не поддержало поправку к действующим антироссийским санкциям, предложенную сенатором-республиканцем Рэндом Полом, сообщает в четверг издание The Daily Beast.

В поддержку поправки, которая предусматривала возможность взаимной отмены ограничительных мер со стороны США и РФ, проголосовал только сам сенатор от штата Кентукки Пол. Его 20 коллег проголосовали против нее.

По словам главы комитета сенатора Боба Коркера, "санкции вводились потому, что эти члены Госдумы голосовали за то, чтобы позволить Путину вторгнуться в Украину и забрать Крым". "С тех пор ничего не изменилось", - сказал он изданию.

По словам Коркера, в России есть члены парламента, которые не находятся под действием санкций США, поэтому американские законодатели могут встречаться с ними. "Даже с теми, кто под санкциями, я могу поехать на мюнхенскую конференцию по безопасности, и мы можем встретиться там, или в Израиль, или в каком-то другом месте", - говорит он.

Ранее сообщалось, что Пол вынесет на обсуждение в комитет Сената США по иностранным делам поправку к действующим антироссийским санкциям. Так, сенатор предложил разрешить отмену санкций в отношении российских законодателей в том случае, если Москва также отменит ограничительные меры против ряда членов американского конгресса.

В августе Пол посетил Москву и встретился с российскими парламентариями. В ходе визита он приглашал их посетить США, однако многим из них, пишет издание, запрещен въезд в США.

Пол не всегда был согласен с позициями президента США Дональда Трампа. Так, в 2017 году при голосовании по законопроекту о дополнительных санкциях в отношении России, в частности, против различных отраслей российской экономики, Пол был одним из немногих сенаторов, которые проголосовали против.

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Теги: Рэнд Пол, США

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