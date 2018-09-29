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Экономика

Сбербанк направит на дивиденды не менее 50% чистой прибыли

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Сбербанк России направит на дивиденды за 2018 год в 2019 году 50% чистой прибыли, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2019-2021 годы, который опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

В разделе, посвященном изменению доходов бюджета, указано, что предполагаемые дивиденды ЦБ РФ от Сбербанка в 2019 году (по итогам 2018 года) увеличатся на 51,65 млрд рублей "в связи с принятием решения о направлении на выплату дивидендов не менее 50% чистой прибыли". На 2019 и 2020 годы соответствующие изменения не зафиксированы.

В то же время общая цифра ожидаемых поступлений в бюджет от Сбербанка через ЦБ не изменилась. Минфин РФ заложил в проект бюджета на 2019-2021 годы получение от Сбербанка в бюджет 209,5 млрд рублей в 2019 году, 220,84 млрд рублей - в 2020 году и 231,2 млрд рублей - в 2021 году.

Исходя из того, что в бюджет от Сбербанка поступит 209,5 млрд рублей и банк будет направлять не менее 50% чистой прибыли на дивиденды, проект бюджета предполагает получение Сбербанком не менее 838 млрд рублей чистой прибыли.

Ранее в проектировках бюджета на 2019 год была обозначена сумма увеличения дивидендов от Сбербанка в связи с ростом чистой прибыли - 73,99 млрд рублей, в текущей версии это уже 22,34 млрд рублей. Еще 51,65 млрд рублей были отнесены к увеличению из-за принятия решения направлять на дивиденды не менее 50% чистой прибыли.

В стратегии Сбербанка предполагается, что он доведет долю дивидендов примерно до 50% прибыли к 2020 году. В декабре 2017 года, представляя в Лондоне стратегию Сбербанка, глава кредитной организации Герман Греф говорил, что вопрос увеличения доли дивидендных выплат Сбербанка России до 50% от чистой прибыли может быть рассмотрен ранее 2020 года при достижении таргета по уровню достаточности капитала в 12,5% ранее конца 2019 года. По итогам 2018 года коэффицент достаточности капитала первого уровня по МСФО у Сбербанка составил 11,3%, данные по МСФО за 9 месяцев еще не раскрывались.

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