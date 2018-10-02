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Экономика

Tesla в III квартале увеличила выпуск электромобилей на 50%, обновив рекорд

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Американская Tesla Inc. в третьем квартале увеличила производство электромобилей на 50% относительно предыдущих трех месяцев - до 80,142 тыс.

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Это самый высокий квартальный показатель в истории компании, отмечается в пресс-релизе. В том числе было выпущено 26,903 тыс. машин Model S и Model X, а также 53,239 тыс. Model 3.

Поставки в июле-сентябре составили 83,5 тыс. электромобилей: 14,47 тыс. Model S, 13,19 тыс. Model X и 55,84 тыс. Model 3.

"Для понимания, только за третий квартал мы поставили более 80% от количества машин, проданных за весь 2017 год, и мы отгрузили примерно вдвое больше Model 3 по сравнению со всеми предыдущими кварталами вместе", - говорится в сообщении.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали, что поставки Model 3 составят 55,6 тыс., Model S - 12,9 тыс., Model X - 12,5 тыс.

Tesla подтвердила прогноз, согласно которому она планирует поставить по итогам 2018 года свыше 100 тыс. электромобилей Model S и Model X.

Котировки акций Tesla в ходе предварительных торгов во вторник выросли на 2%. Капитализация производителя электромобилей и солнечных панелей за последние три месяца сократилась на 7,3%.

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