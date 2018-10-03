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Строительство Nord Stream 2 в российских водах начнется к декабрю

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Укладка газопровода "Северный поток 2" в российских водах начнется ориентировочно в конце ноября, сообщил журналистам технический директор проектной компании Сергей Сердюков.

"Судно Solitaire уже идет в Россию. Сейчас оно в финских водах. Ближе к декабрю начнем", - сказал он.

Сейчас строительство морской магистрали ведется на двух участках - в Германии и Финляндии. Сердюков не уточнил, какой километраж выполнен на данный момент, заверив, что стройка закончится в 2019 году.

Морской газопровод Nord Stream 2 мощностью 55 млрд куб. м в год должен пройти от КС Славянская в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии.

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Теги: Nord Stream 2

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