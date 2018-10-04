Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов четверга

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Доллар США и евро растут на Московской бирже в четверг утром; рубль дешевеет к бивалютной корзине в условиях снижения интереса инвесторов к рисковым активам в ожидании дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 66,05-66,22 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 66,14 руб. (+27,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 75,9 руб. (+26,75 копейки). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) поднялась на 27,3 копейки к уровню закрытия среды, до 70,53 рубля.

Доллар при этом оказался на 71,56 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 16,22 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на фоне общего снижения интереса инвесторов к рисковым активам в ожидании дальнейшего ужесточения политики ФРС США. Этому способствовали заявления руководства Федеральной резервной системы (ФРС), которые рынок воспринял как сигнал о готовности к ускорению темпов повышения ставок.

В частности, председатель Федерального резервного банка Чикаго Чарльз Эванс заявил в интервью Financial Times, что американская экономика достигла таких темпов роста, что Федрезерву, возможно, "потребуется занять несколько ограничивающую позицию".

По его мнению, сильный рост ВВП и инфляция, достигшая таргетируемого уровня в 2%, могут привести к тому, что дальнейшее снижение и без того рекордно низкого уровня безработицы может оказать повышательное давление на потребительские цены.

Курс доллара США в четверг поднимается к большинству мировых валют из-за увеличения доходности 10-летних государственных облигаций США до максимума за семь лет. Доходность 10-летних госбондов США выросла в четверг на 3 базисных пункта, до 3,21%. Показатель превысил 3,2% впервые с 2011 года.

Сентябрьские данные о рынке труда США будут обнародованы в пятницу. Аналитики в среднем прогнозируют, что количество рабочих мест в экономике увеличилось за минувший месяц на 184 тысячи, а безработица опустилась с 3,9% до минимальных с 1969 года 3,8%.

Цены на нефть эталонных марок слабо опускаются в четверг после резкого роста накануне, поднявшего котировки на рекордный уровень с осени 2014 года. Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени подешевели на 0,08% - до $86,22 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась к этому времени на 0,16% - до $76,29 за баррель.

Нефть подорожала примерно на 17% с середины августа на опасениях, что Саудовская Аравия и Россия не смогут компенсировать падение поставок из Венесуэлы и Ирана. Однако некоторые аналитики начали сомневаться, не стало ли это ралли чрезмерным.