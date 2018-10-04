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Экономика

На решение проблем участников валютной ипотеки выделят дополнительно 730 млн рублей

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ выделяет еще 730 млн рублей на решение проблем граждан, взявших ранее ипотечные кредиты в валюте, сообщил премьер Дмитрий Медведев.

"Я подписал постановление правительства, которое предусматривает выделение дополнительных 730 млн рублей для дальнейшей реализации программы, благодаря этим средствам будет оказана помощь наиболее нуждающимся семьям, и они смогут и дальше жить в том жилье, которое приобретали в ипотеку", - сказал Медведев на заседании правительства в четверг.

Он также подчеркнул, что "работа на этом направлении должна быть продолжена".

Премьер напомнил, что для решения проблемы "валютных ипотечников" в мае 2015 года была запущена программа, модератором которой стала госкомпания "Дом. РФ" (ранее - Агентство по ипотечному кредитованию). Кроме того, Минстроем была образована межведомственная комиссия для рассмотрения особых случаев.

"На реализацию программы было выделено 6,5 млрд рублей. Мы помогли 20 тыс. семей - и семьям с детьми, и ветеранов, и инвалидов, и других категорий граждан. Но на этом работа не завершена", - отметил глава правительства.

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Теги: Дмитрий Медведев

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