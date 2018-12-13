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Сбербанк не исключил повышения ставок по ипотеке при ужесточении регулирования ЦБ

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Сбербанк России не исключает повышения ставок по ипотеке при ужесточении регулирования этого сегмента Банком России, сообщил журналистам президент - председатель правления банка Герман Греф.

"С точки зрения ставок, мы ждем, по ипотеке в частности, последних решений регулятора в отношении LTV 80 (с первоначальным взносом 20% - ИФ). Если решения будут приняты, возможно, придется повышать ставки. Сейчас мы находимся в дискуссии, в поиске компромисса. Пока сложно предсказать", - отметил Греф.

ЭкономикаЦБ задумался о повышении до 200% коэффициент риска для ипотеки с первым взносом менее 20%Читать подробнее

Директор департамента банковского регулирования ЦБ РФ Алексей Лобанов в середине ноября сообщил о планах регулятора опубликовать проект нормативного документа, регулирующего расчет рисков по объектам макропруденциального регулирования у банков, перешедших на подход оценки кредитного риска на основе внутренних рейтингов (ПВР, IRB-подход, что уже сделал Сбербанк). Лобанов тогда уточнил, что речь идет в том числе об ипотеке.

Греф ранее заявлял, что запланированное повышение коэффициентов риска по ипотеке с первоначальным взносом менее 20% может привести к росту ставок по жилищным кредитам. Глава департамента ЦБ уточнил, что "речь идет не об ипотеке с низким взносом, речь идет о том, как банки будут риски считать по объектам макропруденциального регулирования".

Сбербанк последний раз повышал ставки по ипотеке в октябре 2018 года, когда они были увеличены на 0,4-0,6 процентного пункта.

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Теги: Сбербанк

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