Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Компания "РоссТур" в ближайшее время объявит об остановке деятельности в связи с невозможностью погасить задолженность перед туроператорами, сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" в четверг пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

"Глава компании "РоссТур" Александр Недополз готов объявить об остановке деятельности в самое ближайшее время. Он подтвердил, что у него нет средств, чтобы оперативно погасить задолженность перед туроператорами, а те не готовы предоставить ему отсрочку. В связи с этим туристы, забронировавшие туры, не смогут отправиться на отдых", - рассказала она.

Ранее Недополз сообщил порталу "Интерфакс-Туризм", что фингарантий компании в размере 150 млн рублей хватит для компенсаций за отмененные туры всем туристам.

"Пока неясно, о каком количестве туристов идет речь. "РоссТур" позиционировал себя как центр бронирования - через него бронировали туры у крупных туроператоров другие агентства", - добавила Тюрина. По ее словам, на пятницу запланировано совещание в Ростуризме с участием руководства "РоссТура" и туроператоров. В единый федеральный реестр туроператоров внесены сведения о трех юридических лицах "РоссТур": ООО "Развитие Общественной Системы Сервиса и Туризма" (ООО "РоссТур"), ООО "Туроператор РТ-Центр" и ООО "Туроператор Р-Тур". Гражданская ответственность каждого застрахована в компании ERV на общую сумму 50 млн рублей.

3 октября туроператоры "Пегас Туристик", Coral Travel, Sunmar и "Интурист" приостановили сотрудничество с центром бронирования "РоссТур" из-за задолженностей по оплате туров.