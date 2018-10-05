Инвентаризация затронет все нефтяные месторождения с запасами свыше 5 млн тонн

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Инвентаризация затронет все нефтяные месторождения с запасами свыше пяти миллионов тонн, говорится в решениях по итогам совещания премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с нефтяными компаниями о развитии нефтяной отрасли, состоявшегося 18 сентября.

Инвентаризация будет проводиться на предмет экономической эффективности разработки месторождений в текущих налоговых условиях.

Как сообщалось, Россия к весне проведет инвентаризацию льгот для нефтяных месторождений для выработки единых критериев предоставления налоговых льгот.