Второе судно в водах Германии начало укладку труб по маршруту "Северного потока-2"

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Судно Audacia компании Allseas в субботу приступило к трубоукладке на германском участке газопровода "Северный поток-2", где также ведет работы судно Castoro Dieci (C10).

Как говорится в сообщении проектной компании, Nord Stream 2 AG, судно Audacia начало работы в конечной точке 30-километровой траншеи для двух ниток газопровода в территориальных водах Германии. Ему предстоит уложить участок протяженностью около 38 километров в более глубоководной части маршрута газопровода. После укладки первой нитки Audacia вернется в исходную точку и начнет укладку второй нитки. Работы планируется завершить к концу 2018 года.

В соответствии с графиком все работы по газопроводу "Северный поток-2" в территориальных водах Германии будут завершены до конца этого года, заверяет оператор стройки.