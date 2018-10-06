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Второе судно в водах Германии начало укладку труб по маршруту "Северного потока-2"

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Судно Audacia компании Allseas в субботу приступило к трубоукладке на германском участке газопровода "Северный поток-2", где также ведет работы судно Castoro Dieci (C10).

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Как говорится в сообщении проектной компании, Nord Stream 2 AG, судно Audacia начало работы в конечной точке 30-километровой траншеи для двух ниток газопровода в территориальных водах Германии. Ему предстоит уложить участок протяженностью около 38 километров в более глубоководной части маршрута газопровода. После укладки первой нитки Audacia вернется в исходную точку и начнет укладку второй нитки. Работы планируется завершить к концу 2018 года.

В соответствии с графиком все работы по газопроводу "Северный поток-2" в территориальных водах Германии будут завершены до конца этого года, заверяет оператор стройки.

Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1,2 тысячи километров. Пропускная способность составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Проект реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями - Engie, Uniper OMV, Shell, Wintershall.

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Теги: Германия, Северный поток-2, Nord Stream 2

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