Цена нефти Brent упала до $83 за баррель

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть ускорили снижение в понедельник на заявлениях Саудовской Аравии о намерении компенсировать сокращение поставок топлива из Ирана.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:37 по московскому времени подешевели на $1,15 (1,37%) - до $83,01 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась к этому времени на $0,97 (1,3%) - до $73,37 за баррель.

Ранее наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман заявил, что его страна в настоящее время добывает близкие к рекорду 10,7 млн баррелей нефти в сутки и при необходимости может увеличить показатель на 1,3 млн б/с. По его словам, этого более чем хватит для того, чтобы компенсировать падение поставок из Ирана после вступления в силу американских санкций.

Вместе с тем министр нефти Ирана Биджан Намдар Зангане сказал, что заявления мировых производителей нефти об их способности заместить иранскую нефть не оказывают практически никакого эффекта на рынок. "Кажется, такие заявления были сделаны под давлением США на власти Саудовской Аравии, - сказал министр. - В реальности, ни саудиты, ни другие страны не могут заменить иранский экспорт".

Тем временем источники, близкие к администрации президента США Дональда Трампа, сообщают, что власти США ведут переговоры с государствами, которые хотят продолжать закупать нефть у Ирана после вступления в силу санкций против страны 4 ноября.

В частности, для некоторых стран может быть сделано исключение, и им будет разрешено импортировать нефть из Ирана. Ранее власти Штатов исключали такую возможность.