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ФАС не стала возбуждать дело из-за одинаковых цен на iPhone Xs

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ отказалась возбуждать дело по жалобе на возможный сговор при установлении цен на телефоны Apple iPhone Xs и Xs Max в рознице, однако продолжит анализ ситуации.

"ФАС России будет осуществлять анализ цен на смартфоны Apple, в частности на смартфоны Apple iPhone Xs и iPhone Xs Max, на предмет возможного наличия признаков нарушения антимонопольного законодательства", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

При этом, по словам представителя ведомства, ФАС отказалась возбуждать дело по жалобе, поступившей в ведомство 21 сентября, в день старта предзаказа новой линейки телефонов Apple, так как на идентичность цен во время старта продаж, по мнению ведомства, влияют законы рынка - признаков картельного сговора нет.

"Установление реселлерами одинаковых розничных цен на конкретную модель смартфона само по себе не свидетельствует о нарушении антимонопольного законодательства - на установление реселлерами одинаковых розничных цен на старте продаж может оказывать влияние повышенный спрос на новые модели смартфонов, зачастую превышающий предложение. По истечении некоторого времени после выхода на рынок каждой новой модели смартфонов Apple iPhone, а также частичного снижения спроса на товар, степень дифференциации розничных цен возрастает", - сказал представитель ФАС.

21 сентября в России был открыт предзаказ на новые смартфоны Apple iPhone Xs и Xs Max. Старт продаж этих моделей в РФ состоялся 28 сентября. По некоторым данным, спрос в первые часы после открытия магазинов несколько превысил прошлогодний, тем не менее, повышенный ажиотаж оказался отчасти мыльным пузырем. Большинство занимавших места в очереди пытались продать их за деньги, не имея намерений покупать телефоны, но так и не нашли своих покупателей.

Начало предзаказов на бюджетную версию новой линейки iPhone Xr планируется в России на 19 октября, а старт продаж - на 26 октября.

Начальная цена iPhone Xr была установлена на уровне от 64,99 тыс. рублей, iPhone Xs будет стоить от 87,99 тыс. рублей, а новый флагман Apple - iPhone Xs Max - от 96,99 тыс. руб. При этом по нынешнему валютному курсу официальные цены в России будут выше на 30-33%, чем в Соединенных Штатах, в зависимости от модели. Так, iPhone Xr в США будет стоить от $749, Xs - от $999, а Xs Max - от $1099.

Ценами ритейлеров на iPhone ФАС впервые заинтересовалась еще в 2011 году. По итогам расследования антимонопольного ведомства в 2012 году за ценовой сговор на iPhone 4 были оштрафованы только сотовые операторы - МТС и "Вымпелком" на 16 млн руб. и 18 млн руб. соответственно.

Летом 2016 года цены на iPhone снова попали в поле зрение ФАС. На этот раз ФАС возбудила дело в отношении компаний ООО "Эппл Рус", Apple Holding B.V., Apple Sales Ireland, Apple Operations International, Apple Inc. Ведомство обнаружило признаки координации ценообразования на iPhone 6S и 6S Plus в сетях как минимум 16 российских ритейлеров и дистрибуторов. В результате расследования в начале 2017 года ФАС признала российскую "дочку" Apple - "Эппл Рус" - нарушившей антимонопольное законодательство в части незаконной координации цен на iPhone 5 и 6 поколения. В результате ФАС оштрафовала российскую "дочку" Apple на 1,75 млн руб.

В начале октября 2017 года в ФАС снова поступили жалобы на ценообразование на Apple iPhone 8, а спустя месяц и на флагманский смартфон iPhone X. Однако на этот раз антимонопольный регулятор не увидел никаких нарушений и отказался возбуждать дело, мотивировав это тем, что идентичность цен на телефон в ритейле продиктована законом спроса и предложения, а не картельным сговором. В частности, по мнению ФАС, "на установление реселлерами одинаковых розничных цен на старте продаж может оказывать влияние повышенный спрос на новые модели смартфонов, зачастую превышающий предложение".

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Теги: ФАС, Apple, iPhone

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