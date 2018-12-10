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Рубль немного вырос к доллару и подешевел к евро на фоне динамики валют на Forex

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Доллар США немного снижается, евро растет на Московской бирже в понедельник утром, рубль стабилен к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных валютных парах.

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Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 66,26-66,35 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 66,31 руб. (-8,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 75,79 руб. (4,5 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 2,79 копейки к уровню закрытия пятницы, до 70,57 рубля.

Доллар при этом оказался на 61,52 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 29,02 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует разнонаправленное движение в основных валютных парах на старте торгов, следуя за динамикой валют на глобальном рынке. Доллар США в ходе азиатских торгов в понедельник дешевеет ко всем основным валютам вслед за снижением доходности US Treasuries.

Инвесторы теперь ставят под сомнение темпы дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС). Снижаются даже ожидания, что ставка поднимется в декабре.

Следующее заседание ФРС пройдет 18-19 декабря. Согласно данным инструмента FedWatch биржевого оператора CME, участники рынка оценивают вероятность повышения ставки ФРС в текущем месяце на 25 б.п. в 71,5% против 84,4% всего неделю назад. Аналогичный инструмент агентства Bloomberg показывает, что шансы на повышение ставки на ближайшем заседании составляют 69,1%.

Нефтяной рынок на азиатских торгах в понедельник не демонстрирует единой динамики после активного роста в прошлую пятницу на фоне новых договоренностей ведущих производителей. В пятницу страны ОПЕК и не-ОПЕК договорились о снижении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки с начала следующего года. При этом страны картеля сокращают добычу на 800 тысяч баррелей в сутки, а страны не-ОПЕК - на 400 тысяч баррелей в сутки. Россия постепенно уменьшит добычу на 228 тысяч баррелей в сутки, до 11,17 млн баррелей.

Цена февральских контрактов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени увеличилась на 0,37% - до $61,9 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась к этому времени на 0,32%, до $52,44 за баррель.

По итогам предыдущей сессии Brent подорожала на 2,7%, WTI - на $1,12 (2,2%) - до $52,61 за баррель. По итогам недели цены выросли впервые более чем за два месяца, для Brent подъем составил 3,7%, для WTI - 3,3%.

Нефтяной рынок пока не отразил в котировках эффект предстоящего снижения добычи, заявил изданию MarketWatch старший аналитик Banyan Hill Research по нефти и сырьевым рынкам Мэтт Бадиали. "Сейчас у нас сложилась ситуация, при которой предложение на рынке будет сокращаться. Я ожидаю, что цены на нефть подскочат на 20% и более в ближайшую неделю или две", - добавил он.

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Теги: курсы валют, рубль, евро, доллар

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