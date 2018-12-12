ООН оценила потребности КНДР в зерне

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - 641 тыс. тонн зерна требуется Северной Корее в связи с тем, что урожай в текущем году в стране был ниже среднего уровня.

"В Корейской Народно-Демократической Республике продовольственная безопасность по-прежнему остается одной из основных проблем", - говорится в докладе.

Дефицит, который должен быть восполнен за счет иностранной помощи и импорта, вырос с 458 тыс. тонн, согласно оценкам 2017 года, до 641 тыс. тонн в 2018 году, следует из отчета, опубликованного Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН.

Северная Корея - одна из 40 стран, по оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, которые нуждаются во внешней помощи в области продовольствия.