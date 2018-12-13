Сбербанк не будет вводить кешбэк по картам

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Сбербанк России не планирует внедрять кешбэк (возврат части потраченных средств) по картам, продолжит реализовывать программу "Спасибо", сообщил президент - председатель правления банка Герман Греф в ходе прямой линии с сотрудниками.

"Мы пока не планируем переходить просто на кешбэк. Почему? Первое, мы видим, что для банка нашего размера это проблема с учетом того, о чем я сказал раньше: с учетом отсутствия маркетинговых механизмов, которые позволяют вам декларировать одни вещи, а делать другие вещи. Если делать то, что декларируется, то весь продукт становится убыточным", - сказал Греф.

Он добавил, что бонусная программа "Спасибо", которую банк сейчас реализует, приносит ему большие убытки. "Мы платим по программе "Спасибо", если я правильно помню, в этом году заплатим больше 25 млрд рублей. Это большие средства", - заявил глава Сбербанка.