Прямые инвестиции немецкого бизнеса в РФ превысили 2 млрд евро за три квартала

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - За первые три квартала текущего года прямые инвестиции немецкого бизнеса в РФ превысили 2 млрд евро, сообщил председатель правления российско-германской внешнеторговой палаты (ВТП) Маттиас Шепп.

"Немецкий бизнес крайне редко настолько активно инвестировал в таких объемах в Россию с момента распада СССР. По статистике Бундесбанка, чистые прямые инвестиции немецких компаний в 2017 году составили более 1,6 млрд евро, а в первые три квартала 2018 года превысили 2 млрд евро", - сказал в четверг Шепп, заявление которого поступило в "Интерфакс".

По его словам, в связи со слабым курсом рубля многим фирмам стало интересно открывать производство в России. "Они (зарубежные предприниматели) используют большой потенциал самой крупной страны в мире с населением свыше 140 млн человек, и постепенно ориентируются на экспорт", - сказал глава ВТП.

Он отметил, что палата к концу года смогла увеличить численность своих членов примерно на 5% до 873 фирм. "Таким образом, ВТП на сегодняшний день является крупнейшей иностранной бизнес-ассоциацией в России", - сказал Шепп.

Общее количество компаний с немецким участием, зарегистрированных в России, снизилось с 6300 в 2011 году до 4661 или на 26%, отметил Шепп.

"Мы наблюдаем в этом процессе постепенное очищение рынка. Это следствие санкционной политики и относительно слабого экономического роста предшествующих лет. Однако существенную роль играют и новые методики подсчета", - сказал Шепп.

Он также отметил, что количество немецких фирм, зарегистрированных в России, сократилось с 4965 до 4661, или на 6,1%. "Количественное снижение, которое началось после украинского конфликта и введения взаимных санкций, компенсируется качественным ростом", - сказал глава ВТП.