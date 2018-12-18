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Экономика

Работающие в РФ немецкие компании поддержали создание платежной системы без доллара

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Идею создания платежной системы, не зависящей от доллара, одобрили две трети немецких компаний, ведущих бизнес в РФ, свидетельствуют данные опроса, проведённого Германо-Российской внешнеторговой палатой совместно с Восточным комитетом немецкой экономики.

"Для обхода санкций США в финансовом секторе против Ирана в ЕС сегодня обсуждается создание альтернативной платежной системы, независимой от доллара. Две трети опрошенных нами компаний положительно относятся к этой идее", - заявил исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс, комментируя данные представленного во вторник опроса.

"Если мы не хотим, чтобы США контролировали внешнюю торговлю ЕС, нам нужно активнее задумываться в этом направлении", - сказал Хармс.

В опросе приняли участие 168 немецких компаний, в которых в России заняты почти 142 тысяч человек, и суммарный оборот которых составляет около 23 млрд евро.

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Теги: Германия, Михаэль Хармс

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