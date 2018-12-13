Новую авиакомпанию WeGo Air возглавил менеджер среднего звена "Победы"

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Новую чартерную авиакомпанию WeGo Air, создаваемую при участии руководства аэропорта "Жуковский", возглавил бывший менеджер среднего звена низкобюджетной авиакомпании "Победа" (входит в группу "Аэрофлот" ) Константин Потоцкий, сообщил "Интерфаксу" источник в авиаотрасли.

В "Победе", по словам собеседника агентства, Потоцкий занимал должность начальника службы качества и сертификации. Непосредственного участия в управлении компанией он не принимал.

О том, что Потоцкий возглавил WeGo Air, свидетельствуют и данные системы "СПАРК-Интерфакс". В них указано, что в середине ноября экс-менеджер "Победы" стал гендиректором ООО "Авиакомпания "Северо-Запад", чья материнская структура ООО "СЛХ Инвест" является владельцем товарного знака WeGo Air. Ранее источник "Интерфакса", знакомый с бизнес-планом WeGo Air, сообщал, что сертификат эксплуатанта компании (дает право совершать коммерческие полеты) был приобретен у другого авиаперевозчика, но не уточнял у какого именно.

Подтвердить эту информацию в "Рампорт Аэро", управляющей компании "Жуковского", руководство которой занимаются созданием WeGo Air, "Интерфаксу" пока не удалось.

Между тем источник агентства в отрасли утверждает, что Потоцкий не единственный, кто покинул "Победу" ради WeGo Air: одну из руководящих должностей в чартерной компании получил бывший замгендиректора "Победы" по авиационной безопасности и качеству Илья Бухарев.

Как сообщалось, начать полеты новый перевозчик планирует в апреле 2019 года, с началом весенне-летнего расписания. На первом этапе у авиакомпании будет четыре самолета Airbus A321 на 220 посадочных мест в эконом-класе. Рейсы будут выполняться из подмосковного "Жуковского" по международным направлениям.

"Рампорт Аэро" учредили в 2014 году литовская компания бизнесмена Гедиминаса Жемялиса Avia Solutions Group (ASG), контролировавшая 75% минус 1 акция, и госкорпорация "Ростех" с долей 25%. Но к концу 2015 года доля литовцев снизилась до 22,5%: Жемялис объяснял, что контрольный пакет был продан аффилированным с холдингом структурам. В октябре 2018 года сообщалось, что ASG вышел из проекта, продав оставшийся пакет руководству аэропорта. В ноябре стало известно, что покупателем стал советник президента ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" Борис Алешин, возглавляющий совет директоров "Рампорт Аэро".