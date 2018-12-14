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"Газпром" выкупит самый высокий в Европе небоскреб у своей "дочки" за 120 млрд рублей

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - "Газпром" выкупает будущую штаб-квартиру "Лахта центр" у принадлежащей ему же "Газпром нефти", которая последние годы финансировала строительство небоскреба, сообщает газета "Ведомости".

Сделка должна закрыться в ближайшее время, ее сумма превысит 120 млрд руб. Ровно столько составляет долг АО МФК "Лахта центр" перед "Газпром нефтью".

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Часть от общей суммы сделки уже была перечислена "Газпром нефти" в 2018 г., сказал один из собеседников "Ведомостей", основная доля платежей придется на 2019 г., остаток - на 2020 г. По его словам, договор компании заключат в декабре, акт передачи права собственности подпишут в январе.

"Лахта центр" - многофункциональный общественно-деловой комплекс площадью более 13 га, ядром которого станет штаб-квартира группы "Газпром" и компании "Газпром нефть". 87-этажная башня "Лахта Центра" является самым высоким зданием Европы.

Строительство небоскреба ведется с октября 2012 года. На декабрь 2018 года завершены основные строительные работы, получено разрешение на ввод комплекса в эксплуатацию, ведутся внутренние отделочные и монтажные работы.

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Теги: Газпром, Газпром нефть, Петербург, Лахтацентр

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