ЦБ РФ с 2019 года будет публиковать доклад о ДКП через неделю после решения по ставке

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - ЦБ РФ с марта 2019 года изменит подход к публикации информации по итогам решений по ключевой ставке, объявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Во-первых, мы планируем включать таблицу с обновленным прогнозом в пресс-релиз по ключевой ставке по итогам опорных заседаний совета директоров. Во-вторых, мы будем публиковать доклад о денежно-кредитной политике через неделю после заседания совета директоров. Это позволит более полно отражать в нем логику принятого решения", - сказала она на пресс-конференции в пятницу.

Сейчас таблица с обновленным прогнозом размещается в ежеквартальном докладе о ДКП, который ЦБ публикует с лагом в несколько часов после решения о ставке.

Следующее заседание совета директоров ЦБ по вопросу ключевой ставки пройдет 8 февраля (не опорное). За ним последует опорное заседание 22 марта.